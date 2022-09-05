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Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений
Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений - РИА Новости, 05.09.2022
Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений
Объём средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:18
2022-09-05T07:18
2022-09-05T07:18
экономика
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.Согласно данным ЦБ, интерес россиян к сбережениям в валюте остается низким: доля валютных депозитов за июнь снизилась на 2,5 процентного пункта - до исторического минимума в 11,5%.При этом он напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.Согласно данным РИА Новости, вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов, однако во многих ставки достаточно скромные.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Экономика, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений
Сбербанк: объем средств россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
Согласно данным ЦБ, интерес россиян к сбережениям в валюте остается низким: доля валютных депозитов за июнь снизилась на 2,5 процентного пункта - до исторического минимума в 11,5%.
"Объём денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц. Что касается запуска валютных вкладов (в "дружественных" валютах), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно", - сообщил Царев журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
При этом он напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.
Согласно данным РИА Новости, вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов, однако во многих ставки достаточно скромные.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.