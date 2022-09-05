https://ria.ru/20220905/valyuta-1814429556.html

Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений

Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений - РИА Новости, 05.09.2022

Сбербанк: средства россиян в валюте не превышают 10% от всех сбережений

Объём средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:18

2022-09-05T07:18

2022-09-05T07:18

экономика

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объём средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.Согласно данным ЦБ, интерес россиян к сбережениям в валюте остается низким: доля валютных депозитов за июнь снизилась на 2,5 процентного пункта - до исторического минимума в 11,5%.При этом он напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.Согласно данным РИА Новости, вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов, однако во многих ставки достаточно скромные.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022