https://ria.ru/20220905/valday-1814544028.html

Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю

Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю - РИА Новости, 05.09.2022

Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю

Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:07

2022-09-05T14:07

2022-09-05T14:07

туризм

новости - туризм

владимир путин

валдай

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов строительства экотроп."Постараюсь тоже воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Главу государства также попросили разработать стандарты строительства экотроп. Путин ответил, что это "очень просто сделать административно"."Попросим руководителя региона, он мне с вашей подачи соответствующую записку напишет, а так чтобы бумажка где-то не затерялась, и вообще сама идея не пропала, я ее распишу, как обычно у бюрократов принято, и посмотрим, как это будет реализовываться", - сказал он.Путин добавил, что "это приобретет конкретные административные очертания".

https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html

валдай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, владимир путин, валдай