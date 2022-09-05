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Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/valday-1814544028.html
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю - РИА Новости, 05.09.2022
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю
Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:07
2022-09-05T14:07
туризм
новости - туризм
владимир путин
валдай
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов строительства экотроп."Постараюсь тоже воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Главу государства также попросили разработать стандарты строительства экотроп. Путин ответил, что это "очень просто сделать административно"."Попросим руководителя региона, он мне с вашей подачи соответствующую записку напишет, а так чтобы бумажка где-то не затерялась, и вообще сама идея не пропала, я ее распишу, как обычно у бюрократов принято, и посмотрим, как это будет реализовываться", - сказал он.Путин добавил, что "это приобретет конкретные административные очертания".
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новости - туризм, владимир путин, валдай
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Валдай
14:07 05.09.2022
 
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю

Президент Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут "Валдайская тропа"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов строительства экотроп.
"Постараюсь тоже воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
Главу государства также попросили разработать стандарты строительства экотроп. Путин ответил, что это "очень просто сделать административно".
"Попросим руководителя региона, он мне с вашей подачи соответствующую записку напишет, а так чтобы бумажка где-то не затерялась, и вообще сама идея не пропала, я ее распишу, как обычно у бюрократов принято, и посмотрим, как это будет реализовываться", - сказал он.
Путин добавил, что "это приобретет конкретные административные очертания".
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