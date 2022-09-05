https://ria.ru/20220905/valday-1814544028.html
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю - РИА Новости, 05.09.2022
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю
Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:07
2022-09-05T14:07
2022-09-05T14:07
туризм
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владимир путин
валдай
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов строительства экотроп."Постараюсь тоже воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Главу государства также попросили разработать стандарты строительства экотроп. Путин ответил, что это "очень просто сделать административно"."Попросим руководителя региона, он мне с вашей подачи соответствующую записку напишет, а так чтобы бумажка где-то не затерялась, и вообще сама идея не пропала, я ее распишу, как обычно у бюрократов принято, и посмотрим, как это будет реализовываться", - сказал он.Путин добавил, что "это приобретет конкретные административные очертания".
https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, владимир путин, валдай
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Валдай
Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут по Валдаю
Президент Путин постарается воспользоваться приглашением на маршрут "Валдайская тропа"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал постараться воспользоваться приглашением посетить маршрут "Валдайская тропа" и рассмотреть вопрос введения стандартов строительства экотроп.
"Постараюсь тоже воспользоваться вашим приглашением", - сказал Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
Главу государства также попросили разработать стандарты строительства экотроп. Путин ответил, что это "очень просто сделать административно".
"Попросим руководителя региона, он мне с вашей подачи соответствующую записку напишет, а так чтобы бумажка где-то не затерялась, и вообще сама идея не пропала, я ее распишу, как обычно у бюрократов принято, и посмотрим, как это будет реализовываться", - сказал он.
Путин добавил, что "это приобретет конкретные административные очертания".