https://ria.ru/20220905/ukraina-1814659313.html

Британцы отказались платить за Украину

Британцы отказались платить за Украину - РИА Новости, 05.09.2022

Британцы отказались платить за Украину

Читатели Daily Mail пришли в ярость после новости о возможном подорожании газа на фоне остановки прокачки топлива по "Северному потоку". РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:28

2022-09-05T19:28

2022-09-05T20:12

в мире

экономика

европа

северный поток

газпром

siemens

россия

украина

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail пришли в ярость после новости о возможном подорожании газа на фоне остановки прокачки топлива по "Северному потоку".Издание опубликовало статью с прогнозом по цене на газ. По мнению автора материала, после остановки "Северного потока" котировки резко пойдут вверх."Санкции против России вернулись к нам бумерангом, а Запад/НАТО забили гол в собственные ворота. Что, власти не могли этого предвидеть?" — спросил Toto4."Не бойтесь, с нами Трасс. Она разберется за неделю. Она же слово дала", — добавил Glanford Spong."Ну да, напечатает денег, чтобы платить за электричество", — ответил Cripper3.Он добавил, что такое решение обвалит курс фунта и разгонит инфляцию."Ты что, Путин? Мы всего-то лишь поставляем оружие на Украину. Дай нам немного газа, чувак", — иронично прокомментировал Sick n tired.SeikoCreamy обвинил Запад в превращении энергоресурсов в оружие. Об этом, по его словам, свидетельствует инициатива о введении ценового потолка на российское топливо."Я бы не стал винить Россию, если она вообще откажется с нами торговать. Да мы ей и не нужны", — написал CantBargainWithMaths и добавил, что будущее за странами БРИКС.По его мнению, Запад превратил финансовую систему в оружие."Я не виню Путина. А чего все ждали, когда мы шантажировали его западными санкциями? Чего все от него ждали?" — возмутился Bugsareformugs.Ben_K заявил, что Европа не собиралась шантажировать Россию, а пошла на поводу у США."У нас нет никакого права голоса. Франция и Германия пытались немного смягчить позиции, но шарлатан Борис как послушный пес начал с энтузиазмом поддакивать США", — пояснил он."Эта труба даже не доходит до Британии, а нас все равно наказывают повышением цен на газ", — прокомментировал Ricplod.CantBargainWithMaths призвал быть справедливыми и признать, что Запад сам начал экономическую войну с Россией, несмотря на предупреждения о тяжелых последствиях такого шага."Наши политики знали, что это случится. Они проявили крайнюю безответственность и безрассудность. Вся наша политическая система пришла в негодность, и ее надо менять", — добавил юзер."Я не хочу оплачивать конфликт на Украине, большинству людей наплевать на ближневосточные конфликты, так почему же мы так зациклились на Украине?" — высказался Pink Pain."Европа обречена, ждите зиму", — написал j0hnD."Газпром" в пятницу сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В Siemens Energy заявили РИА Новости, что компания не считает заключение российской компании технической причиной для остановки газопровода.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки (или примерно миллиарда кубометров в месяц). Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по этому и другим маршрутам как минимум на восемь-девять миллиардов кубометров в месяц."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обуславливается исключительно международными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний значительный рост был во второй половине августа. На новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220904/germaniya-1814370653.html

https://ria.ru/20220904/avstriya-1814395281.html

https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814650774.html

https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html

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в мире, экономика, европа, северный поток, газпром, siemens, россия, украина