https://ria.ru/20220905/ukraina-1814650034.html

Боррель заявил о новой цели европейской поддержки Украины

Боррель заявил о новой цели европейской поддержки Украины - РИА Новости, 05.09.2022

Боррель заявил о новой цели европейской поддержки Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе назвал скорейшее завершение кризиса в бывшей советской республике РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:42

2022-09-05T18:42

2022-09-05T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

украина

россия

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе назвал скорейшее завершение кризиса в бывшей советской республике первостепенной целью ее поддержки.По его словам, речь идет об окончании конфликта "с соблюдением суверенитета Украины". Боррель отметил, что ЕС продолжит помогать Киеву в политическом, финансовом, гуманитарном и военном аспектах. При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе речь идет о построении "современной, демократической, независимой и процветающей" Украины. Весной глава дипломатии ЕС написал в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя", за что подвергся критике. В МИД России отметили, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал призыв Борреля из ряда вон выходящим. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления усложняют диалог о новой архитектуре безопасности в Европе.Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 миллиарда евро на военную помощь Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811374325.html

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Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр