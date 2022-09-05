https://ria.ru/20220905/ukraina-1814646452.html

Моравецкий выразил надежду, что Трасс усилит поддержку Украины

Моравецкий выразил надежду, что Трасс усилит поддержку Украины - РИА Новости, 05.09.2022

Моравецкий выразил надежду, что Трасс усилит поддержку Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что Великобритания под руководством премьер-министра Лиз Трасс усилит поддержку Украины. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:32

2022-09-05T18:32

2022-09-05T18:32

в мире

лиз трасс

великобритания

украина

польша

матеуш моравецкий

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что Великобритания под руководством премьер-министра Лиз Трасс усилит поддержку Украины.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета партии Грэм Брейди по итогам голосования. Она станет третьей женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй."Я могу сказать, что очень, очень рад, потому что это будет, по крайней мере, продолжением, возможно, даже укреплением в соответствии с ее заявлениями британской политики, которая была де-факто политикой, идентичной нашей польской политике поддержки Украины в ее борьбе за независимость, свободу, суверенитет, за наши европейские ценности", - заявил Моравецкий журналистам во вторник."Я могу только очень сердечно поздравить премьер-министра Лиз Трасс, и я рад, что у нас есть такой важный союзник в НАТО, такой важный европейский союзник, как могущественная Великобритания, у которой очень сильная армия и которая не жалеет сил и средств, так же, как не жалеет сил и средств правительство США,… и так же, как мы не жалеем сил и средств для поддержания стабильности в этой части Европы, восстановления мира на Украине и сохранения свободы, независимости и суверенитета Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

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Кирилл Волков

в мире, лиз трасс, великобритания, украина, польша, матеуш моравецкий, нато, ситуация в днр и лнр