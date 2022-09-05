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Переговоры с Киевом возможны только при его капитуляции, заявил Миронов - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814622912.html
Переговоры с Киевом возможны только при его капитуляции, заявил Миронов
Переговоры с Киевом возможны только при его капитуляции, заявил Миронов - РИА Новости, 05.09.2022
Переговоры с Киевом возможны только при его капитуляции, заявил Миронов
Переговоры с Киевом возможны только при условии капитуляции режима Владимира Зеленского, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:14
2022-09-05T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
госдума рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переговоры с Киевом возможны только при условии капитуляции режима Владимира Зеленского, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов."Переговоры возможны только при условии подписания капитуляции режимом господина Зеленского. Я уже публично говорил, что специальная военная операция перерастет в контртеррористическую, а главное ее отличие - уничтожение террористов, которым является Зеленский. Поэтому никаких переговоров вести не надо, но то, что сделал оговорку Слуцкий "на условиях Москвы". Условия очень простые: подписывай капитуляцию, и все равно тебя ждет трибунал", - сказал Миронов РИА Новости. Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом можно возобновить, но только на условиях Москвы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220905/peregovory-1814424103.html
https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду", Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:14 05.09.2022
 
Переговоры с Киевом возможны только при его капитуляции, заявил Миронов

Лидер эсеров Миронов: переговоры с Киевом возможны только при капитуляции Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переговоры с Киевом возможны только при условии капитуляции режима Владимира Зеленского, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Переговоры возможны только при условии подписания капитуляции режимом господина Зеленского. Я уже публично говорил, что специальная военная операция перерастет в контртеррористическую, а главное ее отличие - уничтожение террористов, которым является Зеленский. Поэтому никаких переговоров вести не надо, но то, что сделал оговорку Слуцкий "на условиях Москвы". Условия очень простые: подписывай капитуляцию, и все равно тебя ждет трибунал", - сказал Миронов РИА Новости. Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом можно возобновить, но только на условиях Москвы.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"Госдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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