https://ria.ru/20220905/ukraina-1814513462.html
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки сбили в Херсонской области украинский вертолёт Ми-8, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:54
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
ми-8 амтш
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за минувшие сутки сбили в Херсонской области украинский вертолёт Ми-8, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В районе населенного пункта Кочубеевка Херсонской области ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220904/samolety-1814346714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы рф, в мире, украина, ми-8 амтш, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Ми-8 АМТШ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:44 05.09.2022 (обновлено: 12:54 05.09.2022)
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в районе Кочубеевки Херсонской области