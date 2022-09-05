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Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 05.09.2022
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Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 05.09.2022
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:54
2022-09-05T08:54
экономика
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Еще три судна, которые завершили подготовку, вышли из портов сегодня утром", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
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экономика, турция, россия, стамбул, оон
Экономика, Турция, Россия, Стамбул, ООН
08:54 05.09.2022
 
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки

Минобороны Турции: из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 09:33В мире
Зеленский: Украина экспортировала миллион тонн зерна по продуктовой сделке
"Еще три судна, которые завершили подготовку, вышли из портов сегодня утром", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
 
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