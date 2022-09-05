https://ria.ru/20220905/ukraina-1814440367.html
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 05.09.2022
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:54
2022-09-05T08:54
2022-09-05T08:54
экономика
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Еще три судна, которые завершили подготовку, вышли из портов сегодня утром", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zerno-1812483304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, стамбул, оон
Экономика, Турция, Россия, Стамбул, ООН
Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки
Минобороны Турции: из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки