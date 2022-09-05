https://ria.ru/20220905/ukraina-1814440367.html

Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки

Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 05.09.2022

Из украинских портов вышли три судна в рамках продуктовой сделки

Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:54

2022-09-05T08:54

2022-09-05T08:54

экономика

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стамбул

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с агропродукцией в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Еще три судна, которые завершили подготовку, вышли из портов сегодня утром", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zerno-1812483304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, россия, стамбул, оон