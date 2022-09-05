https://ria.ru/20220905/ugol-1814542218.html

Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа

Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 05.09.2022

Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа

Президент РФ Владимир Путин назвал не лучшим вариантом решения глобальных экологических проблем отказ от российского газа и использование всего, что ранее... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:02

2022-09-05T14:02

2022-09-05T14:02

экономика

владимир путин

евросоюз

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал не лучшим вариантом решения глобальных экологических проблем отказ от российского газа и использование всего, что ранее предавалось анафеме, включая угольную генерацию, нужно делать все своевременно и готовить промышленные предприятия к соответствующей работе."Нужно делать все своевременно, нужно готовить промышленные предприятия к соответствующей работе, ну а если забежать вперед - получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, евросоюз, россия