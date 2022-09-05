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Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа
Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа - РИА Новости, 05.09.2022
Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа
Президент РФ Владимир Путин назвал не лучшим вариантом решения глобальных экологических проблем отказ от российского газа и использование всего, что ранее... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:02
2022-09-05T14:02
экономика
владимир путин
евросоюз
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал не лучшим вариантом решения глобальных экологических проблем отказ от российского газа и использование всего, что ранее предавалось анафеме, включая угольную генерацию, нужно делать все своевременно и готовить промышленные предприятия к соответствующей работе."Нужно делать все своевременно, нужно готовить промышленные предприятия к соответствующей работе, ну а если забежать вперед - получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
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экономика, владимир путин, евросоюз, россия
Экономика, Владимир Путин, Евросоюз, Россия
14:02 05.09.2022
 
Путин оценил идею ЕС вернуться к углю, отказавшись от российского газа

Путин назвал идею ЕС вернуться к углю не самым лучшим вариантом решения глобальных проблем

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал не лучшим вариантом решения глобальных экологических проблем отказ от российского газа и использование всего, что ранее предавалось анафеме, включая угольную генерацию, нужно делать все своевременно и готовить промышленные предприятия к соответствующей работе.
"Нужно делать все своевременно, нужно готовить промышленные предприятия к соответствующей работе, ну а если забежать вперед - получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
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