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ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/udary-1814459955.html
ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области
ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области
Украинские войска нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:35
2022-09-05T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 5 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города.Информация по пострадавшим и раненым уточняется, добавил собеседник агентства.Ранее в понедельник сообщалось, что артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области. Была повреждена гражданская инфраструктура.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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Влада Копылова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской
Корреспондент РИА Новости передает из Каменки-Днепровской в Запорожской области, где украинские военные обстреляли детсад, школу и жилые дома.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
10:35 05.09.2022 (обновлено: 16:21 05.09.2022)
 
ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Украинские военные нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 5 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города.
Информация по пострадавшим и раненым уточняется, добавил собеседник агентства.
Ранее в понедельник сообщалось, что артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области. Была повреждена гражданская инфраструктура.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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