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ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области

ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Украинские войска нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:35

2022-09-05T10:35

2022-09-05T16:21

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 5 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли более 30 ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в администрации города.Информация по пострадавшим и раненым уточняется, добавил собеседник агентства.Ранее в понедельник сообщалось, что артиллерия украинских военизированных формирования открыла огонь по жилому кварталу Каменки-Днепровской в Запорожской области. Была повреждена гражданская инфраструктура.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской Корреспондент РИА Новости передает из Каменки-Днепровской в Запорожской области, где украинские военные обстреляли детсад, школу и жилые дома. 2022-09-05T10:35 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины