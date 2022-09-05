https://ria.ru/20220905/udary-1814452088.html

ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке

ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке

Новая Каховка в Херсонской области подверглась серии ракетных атак со стороны Украины, есть попадания в частный сектор, сообщил РИА Новости глава новой... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:03

2022-09-05T10:03

2022-09-05T10:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась серии ракетных атак со стороны Украины, есть попадания в частный сектор, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."За минувшую ночь было около восьми ракетных налетов. Били всю ночь пакетами ракет в разное время, через час, через пятнадцать минут. Сейчас изучаем, но снова попали в частный сектор", — сказал собеседник агентства.По его словам, избежать разрушения города позволила работа системы ПВО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/obstrely-1813903636.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область