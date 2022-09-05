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ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/udary-1814452088.html
ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке
ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке
Новая Каховка в Херсонской области подверглась серии ракетных атак со стороны Украины, есть попадания в частный сектор, сообщил РИА Новости глава новой... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:03
2022-09-05T10:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась серии ракетных атак со стороны Украины, есть попадания в частный сектор, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."За минувшую ночь было около восьми ракетных налетов. Били всю ночь пакетами ракет в разное время, через час, через пятнадцать минут. Сейчас изучаем, но снова попали в частный сектор", — сказал собеседник агентства.По его словам, избежать разрушения города позволила работа системы ПВО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ria.ru/20220902/obstrely-1813903636.html
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новая каховка
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вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Херсонская область
10:03 05.09.2022 (обновлено: 10:33 05.09.2022)
 
ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке

ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке, есть попадания в частный сектор

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась серии ракетных атак со стороны Украины, есть попадания в частный сектор, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"За минувшую ночь было около восьми ракетных налетов. Били всю ночь пакетами ракет в разное время, через час, через пятнадцать минут. Сейчас изучаем, но снова попали в частный сектор", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, избежать разрушения города позволила работа системы ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаХерсонская область
 
 
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