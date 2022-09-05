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Путин отметил омоложение научных кадров в России - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин отметил омоложение научных кадров в России
Путин отметил омоложение научных кадров в России - РИА Новости, 05.09.2022
Путин отметил омоложение научных кадров в России
Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:45
2022-09-05T13:45
владимир путин
россия
наука
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин."У нас молодых исследователей становится все больше и больше, что очень радует. У нас 40 с лишнем процентов - ученые моложе 40 лет, такого у нас давно не было. У нас было старение тех, кто занимается наукой, а сейчас наоборот идёт омоложение кадров - это очень хорошо", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума.По его словам, есть много направлений поддержи молодых ученых, включая обеспечение жильём.
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владимир путин, россия, наука, общество
Владимир Путин, Россия, Наука, Общество
13:45 05.09.2022
 
Путин отметил омоложение научных кадров в России

Путин заявил, что почти половина ученых в России моложе 40 лет

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас молодых исследователей становится все больше и больше, что очень радует. У нас 40 с лишнем процентов - ученые моложе 40 лет, такого у нас давно не было. У нас было старение тех, кто занимается наукой, а сейчас наоборот идёт омоложение кадров - это очень хорошо", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума.
По его словам, есть много направлений поддержи молодых ученых, включая обеспечение жильём.
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