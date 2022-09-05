https://ria.ru/20220905/uchenye-1814537215.html
Путин отметил омоложение научных кадров в России
Путин отметил омоложение научных кадров в России - РИА Новости, 05.09.2022
Путин отметил омоложение научных кадров в России
Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:45
2022-09-05T13:45
2022-09-05T13:45
владимир путин
россия
наука
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин."У нас молодых исследователей становится все больше и больше, что очень радует. У нас 40 с лишнем процентов - ученые моложе 40 лет, такого у нас давно не было. У нас было старение тех, кто занимается наукой, а сейчас наоборот идёт омоложение кадров - это очень хорошо", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума.По его словам, есть много направлений поддержи молодых ученых, включая обеспечение жильём.
https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, наука, общество
Владимир Путин, Россия, Наука, Общество
Путин отметил омоложение научных кадров в России
Путин заявил, что почти половина ученых в России моложе 40 лет
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас молодых исследователей становится все больше и больше, что очень радует. У нас 40 с лишнем процентов - ученые моложе 40 лет, такого у нас давно не было. У нас было старение тех, кто занимается наукой, а сейчас наоборот идёт омоложение кадров - это очень хорошо", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума.
По его словам, есть много направлений поддержи молодых ученых, включая обеспечение жильём.