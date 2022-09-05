https://ria.ru/20220905/uchenye-1814537215.html

Путин отметил омоложение научных кадров в России

Путин отметил омоложение научных кадров в России - РИА Новости, 05.09.2022

Путин отметил омоложение научных кадров в России

Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:45

2022-09-05T13:45

2022-09-05T13:45

владимир путин

россия

наука

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение кадров, заявил президент России Владимир Путин."У нас молодых исследователей становится все больше и больше, что очень радует. У нас 40 с лишнем процентов - ученые моложе 40 лет, такого у нас давно не было. У нас было старение тех, кто занимается наукой, а сейчас наоборот идёт омоложение кадров - это очень хорошо", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума.По его словам, есть много направлений поддержи молодых ученых, включая обеспечение жильём.

https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, наука, общество