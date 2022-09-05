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В Сербии рассказали об участи Зеленского

В Сербии рассказали об участи Зеленского - РИА Новости, 05.09.2022

В Сербии рассказали об участи Зеленского

Владимиру Зеленскому не удастся избежать участи "козла отпущения", такое мнение высказывается в статье сербского издания "Печат". РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:36

2022-09-05T04:36

2022-09-05T04:36

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удастся избежать участи "козла отпущения", такое мнение высказывается в статье сербского издания "Печат".Запад, утверждается в публикации, если что-то пойдет для него не так, всегда может свалить всю вину на Зеленского и моментально отказаться от его услуг. Точно так же без малейших сожалений раньше Запад "списал" украинского лидера Петра Порошенко, который "верно служил и выполнял все его задания", говорится в статье."Просто для Запада он (Порошенко – Прим. ред.) оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант", - считает автор материала.Издание приводит слова члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, который заявил, что Зеленский — "марионетка в руках Запада", и что "он давно утратил возможность принимать какие бы то ни было самостоятельные решения".Зеленский, говорится в статье, оказался меж двух огней. С одной стороны, Вашингтон требует от него проявлять решительность и воинственность, с другой - европейцы все больше хотят мира, понимая, что продолжение конфликта и санкций против России разрушает из прежде относительно стабильную экономику, крайне зависимую от российских энергоносителей и другого сырья.Рано или поздно Зеленскому придется дать ответы, или это сделает кто-нибудь вместо него, а весь гнев обрушится на западных лидеров, которые годами его подстрекали и снабжали оружием и финансами для его военных авантюр, резюмирует "Печат".Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что участь Владимира Зеленского предрешена, западные лидеры уже решили, что его преемником, вероятно, станет главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. По словам бывшего депутата Рады, план смены команды украинской власти возник у Вашингтона еще весной. Контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко, уверен Кива.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html

https://ria.ru/20220818/peregovory-1810589868.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, россия, петр порошенко