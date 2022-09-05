https://ria.ru/20220905/ubiystvo-1814633844.html

В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности

В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности - РИА Новости, 05.09.2022

В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности

Правоохранители задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве таксиста из хулиганских побуждений в 2013 году, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:42

2022-09-05T17:42

2022-09-05T17:42

происшествия

оренбург

россия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 5 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве таксиста из хулиганских побуждений в 2013 году, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Речь идет о ранее нераскрытом убийстве, совершенном 31 марта 2013 года в 250 метрах от базы отдыха "Усадьба на Микутке", распложённой по проспекту Гагарина в Оренбурге, где было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи. Он был таксистом. В тот же день возле очистных сооружений на улице Луганской областного центра был найден его автомобиль со следами поджога."В результате комплекса дополнительных следственно-оперативных мероприятий, произведенных следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и оперуполномоченными уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское", подозреваемый в совершении расследуемого преступления задержан. К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение, произведена проверка его показаний на месте, по ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ведомство на своем сайте опубликовало видео момента задержания подозреваемого. На кадрах видно, что полицейские задерживают мужчину на железнодорожном вокзале, когда он выходил из прибывшего поезда. На следующих кадрах с задержанным проводят следственные действия, он рассказывает, как пытался сжечь автомобиль убитого таксиста.По данным ведомства, 36-летнему задержанному предъявили обвинение по статье УК РФ "убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, совершенные из хулиганских побуждений".

https://ria.ru/20220407/ubiystvo-1782224621.html

https://ria.ru/20220121/prestuplenie-1768803551.html

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россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)