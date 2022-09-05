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В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности - РИА Новости, 05.09.2022
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В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности
В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности - РИА Новости, 05.09.2022
В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности
Правоохранители задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве таксиста из хулиганских побуждений в 2013 году, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:42
2022-09-05T17:42
происшествия
оренбург
россия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве таксиста из хулиганских побуждений в 2013 году, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Речь идет о ранее нераскрытом убийстве, совершенном 31 марта 2013 года в 250 метрах от базы отдыха "Усадьба на Микутке", распложённой по проспекту Гагарина в Оренбурге, где было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи. Он был таксистом. В тот же день возле очистных сооружений на улице Луганской областного центра был найден его автомобиль со следами поджога."В результате комплекса дополнительных следственно-оперативных мероприятий, произведенных следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и оперуполномоченными уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское", подозреваемый в совершении расследуемого преступления задержан. К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение, произведена проверка его показаний на месте, по ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ведомство на своем сайте опубликовало видео момента задержания подозреваемого. На кадрах видно, что полицейские задерживают мужчину на железнодорожном вокзале, когда он выходил из прибывшего поезда. На следующих кадрах с задержанным проводят следственные действия, он рассказывает, как пытался сжечь автомобиль убитого таксиста.По данным ведомства, 36-летнему задержанному предъявили обвинение по статье УК РФ "убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, совершенные из хулиганских побуждений".
https://ria.ru/20220407/ubiystvo-1782224621.html
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60
происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Россия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
17:42 05.09.2022
 
В Оренбурге раскрыли убийство девятилетней давности

СК: задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Оренбурге, совершенном девять лет назад

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве таксиста из хулиганских побуждений в 2013 году, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Речь идет о ранее нераскрытом убийстве, совершенном 31 марта 2013 года в 250 метрах от базы отдыха "Усадьба на Микутке", распложённой по проспекту Гагарина в Оренбурге, где было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи. Он был таксистом. В тот же день возле очистных сооружений на улице Луганской областного центра был найден его автомобиль со следами поджога.
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"В результате комплекса дополнительных следственно-оперативных мероприятий, произведенных следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и оперуполномоченными уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское", подозреваемый в совершении расследуемого преступления задержан. К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение, произведена проверка его показаний на месте, по ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ведомство на своем сайте опубликовало видео момента задержания подозреваемого. На кадрах видно, что полицейские задерживают мужчину на железнодорожном вокзале, когда он выходил из прибывшего поезда. На следующих кадрах с задержанным проводят следственные действия, он рассказывает, как пытался сжечь автомобиль убитого таксиста.
"По версии следствия, обвиняемый в ночь с 30 на 31 марта 2013 года, находясь в салоне автомобиля, напал со спины на водителя, оказывавшего услуги такси, и нанес ему удар ножом в область шеи, после чего, с целью сокрытия совершенного убийства, тело потерпевшего оставил на открытом участке местности на проспекте Гагарина в городе Оренбурге, а автомобиль переместил к очистным сооружениям на улице Луганской, где поджёг", - сообщает областной следком.
По данным ведомства, 36-летнему задержанному предъявили обвинение по статье УК РФ "убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, совершенные из хулиганских побуждений".
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