В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды
Глава Минприроды Козлов заявил, что в России снизилось число убитых браконьерами тигров
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Количество убитых браконьерами амурских тигров за десять лет сократилось с 50 особей в год до 20, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.
"Введение в 2017 году уголовной ответственности… существенно сократило случаи браконьерства. Если 10 лет назад от рук преступников ежегодно гибло больше 50 тигров.., то сейчас до 20“, - сказал Козлов.
Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.