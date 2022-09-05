https://ria.ru/20220905/ubiystva-1814428271.html

В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды

В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды - РИА Новости, 05.09.2022

В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды

Количество убитых браконьерами амурских тигров за десять лет сократилось с 50 особей в год до 20, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:52

2022-09-05T06:52

2022-09-05T06:52

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Количество убитых браконьерами амурских тигров за десять лет сократилось с 50 особей в год до 20, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/reintroduktsiya-1814428080.html

владивосток

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2022