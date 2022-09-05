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В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды - РИА Новости, 05.09.2022
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В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды
В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды - РИА Новости, 05.09.2022
В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды
Количество убитых браконьерами амурских тигров за десять лет сократилось с 50 особей в год до 20, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:52
2022-09-05T06:52
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Количество убитых браконьерами амурских тигров за десять лет сократилось с 50 особей в год до 20, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2022
Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ-2022
06:52 05.09.2022
 
В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды

Глава Минприроды Козлов заявил, что в России снизилось число убитых браконьерами тигров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. Количество убитых браконьерами амурских тигров за десять лет сократилось с 50 особей в год до 20, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.
"Введение в 2017 году уголовной ответственности… существенно сократило случаи браконьерства. Если 10 лет назад от рук преступников ежегодно гибло больше 50 тигров.., то сейчас до 20“, - сказал Козлов.
Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:45
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республике
 
ВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетОбществоВЭФ-2022
 
 
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