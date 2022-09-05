https://ria.ru/20220905/tury-1814427712.html

Ростуризм: туры с кешбэком с 25 августа приобрели более 200 тысяч россиян

Ростуризм: туры с кешбэком с 25 августа приобрели более 200 тысяч россиян - РИА Новости, 05.09.2022

Ростуризм: туры с кешбэком с 25 августа приобрели более 200 тысяч россиян

Туры с кешбэком со старта очередного этапа программы 25 августа приобрели уже более 200 тысяч россиян, им вернулось более 1 миллиарда рублей, заявила... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:39

2022-09-05T06:39

2022-09-05T10:34

туризм

дальний восток

россия

дальневосточный федеральный университет

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вэф-2022

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Туры с кешбэком со старта очередного этапа программы 25 августа приобрели уже более 200 тысяч россиян, им вернулось более 1 миллиарда рублей, заявила журналистам в кулуарах ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова.Она напомнила, что на осенний этап выделено 3 миллиарда рублей. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. "Если деньги останутся после этой даты, то мы продлим окно продаж", - указала глава ведомства.Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vertolet-1814427525.html

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россия

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Максим Горбачев

дальний восток, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), вэф-2022, общество, новости - туризм