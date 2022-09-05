06:39 05.09.2022 (обновлено: 10:34 05.09.2022)
Ростуризм: туры с кешбэком с 25 августа приобрели более 200 тысяч россиян
Глава Ростуризма Догузова: туры с кешбэком с 25 августа приобрели более 200 тысяч россиян
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРуководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Туры с кешбэком со старта очередного этапа программы 25 августа приобрели уже более 200 тысяч россиян, им вернулось более 1 миллиарда рублей, заявила журналистам в кулуарах ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Активно люди бронируют туры с кешбэком. У нас уже на текущий момент более 200 тысяч человек воспользовались программой. Они купили туров или проживания - ведь можно приобретать отдельно гостиницы - на 5,5 миллиардов рублей. А общая сумма кешбэка составила более 1 миллиарда рублей", - сказала Догузова.
Она напомнила, что на осенний этап выделено 3 миллиарда рублей. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. "Если деньги останутся после этой даты, то мы продлим окно продаж", - указала глава ведомства.
Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.
Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.