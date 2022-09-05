https://ria.ru/20220905/turizm-1814485906.html

В Совфеде поддержали предложение создать министерство по туризму

В Совфеде поддержали предложение создать министерство по туризму - РИА Новости, 05.09.2022

В Совфеде поддержали предложение создать министерство по туризму

Создание единого ведомства, курирующего всю туристическую отрасль России, положительно сказалось бы на этом направлении экономики, позволило российским регионам РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:47

2022-09-05T11:47

2022-09-05T11:47

туризм

политика

иван абрамов

олег кожемяко

россия

вэф-2022

новости - туризм

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Создание единого ведомства, курирующего всю туристическую отрасль России, положительно сказалось бы на этом направлении экономики, позволило российским регионам получать больший доход, устранить межведомственные согласования в этой сфере, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в РФ министерство по региональному туризму. Он пояснил, что возникает разобщенность финансовая, экономическая, все это мешает развитию регионов. Губернатор пояснил, что сейчас вопросы, связанные с туризмом, в России курирует Ростуризм, отдельными программами занимаются Минсельхоз, Минприроды, Минстрой."Я думаю, что можно это сделать", - сказал Абрамов РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли в России создавать министерство туризма.По словам сенатора, в России очень стремительно развивается внутренний туризм, "потому что из-за всех недружественных действий люди начинают отдыхать внутри страны". Увеличивается туристический поток, и нужно резко нарастить предложения, отметил он.Абрамов подчеркнул, что туризм – это высокомаржинальный бизнес сферы услуг, он достаточно быстро дает результаты и прибыль."Поэтому, если мы повысим статус, и это будет министерство, а не агентство, конечно, у руководителя будет статус повышен, может быть, и финансирование, и мы придадим значимости этому направлению", - сказал парламентарий.По его мнению, в этом случае министерство будет курировать все вопросы, относящиеся к туризму, не будет необходимости в ведомственных согласованиях в сфере туризма, "все будет аккумулироваться в одном ведомстве, и это действительно станет отраслью, которая может приносить значительно больший доход".Законодатель считает, что нужно пользоваться интересом граждан к внутреннему туризму, это выгодно для экономики страны, "и никакие санкции нам не будут мешать".

https://ria.ru/20220828/puteshestviya-1812395526.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, иван абрамов, олег кожемяко, россия, вэф-2022, новости - туризм