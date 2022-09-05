06:19 05.09.2022 (обновлено: 10:39 05.09.2022)
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму
Губернатор Приморья Кожемяко предложил создать министерство по туризму
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возникновение разобщенности в вопросах туризма тормозит развитие регионов, и возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами, заявил губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.
"... Возникает разобщенность: финансовая, экономическая - все это тормозит развитие региона, порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти... Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направление туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами,... возникают все предпосылки для создания отдельного профильного министерства", - сказал Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума.
За вопросы связанные с туризмом в РФ, отметил губернатор, отвечает Ростуризм, отдельные программы есть в Минсельхозе РФ, Минприроды, Минстрое и так далее.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.