Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму

"... Возникает разобщенность: финансовая, экономическая - все это тормозит развитие региона, порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти... Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направление туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами,... возникают все предпосылки для создания отдельного профильного министерства", - сказал Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума.