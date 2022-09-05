Рейтинг@Mail.ru
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220905/turizm-1814426792.html
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму - РИА Новости, 05.09.2022
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму
Возникновение разобщенности в вопросах туризма тормозит развитие регионов, и возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:19
2022-09-05T10:39
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
вэф-2022
общество
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e095a24a21d6875b41481720731099.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возникновение разобщенности в вопросах туризма тормозит развитие регионов, и возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами, заявил губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.За вопросы связанные с туризмом в РФ, отметил губернатор, отвечает Ростуризм, отдельные программы есть в Минсельхозе РФ, Минприроды, Минстрое и так далее.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/ekoturizm-1814426283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_9c3c80fd23ed09d2c35c1df4923c1b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф-2022, общество, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ-2022, Общество, Новости - Туризм
06:19 05.09.2022 (обновлено: 10:39 05.09.2022)
 
Кожемяко предложил создать в России министерство по туризму

Губернатор Приморья Кожемяко предложил создать министерство по туризму

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возникновение разобщенности в вопросах туризма тормозит развитие регионов, и возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами, заявил губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.
"... Возникает разобщенность: финансовая, экономическая - все это тормозит развитие региона, порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти... Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направление туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами,... возникают все предпосылки для создания отдельного профильного министерства", - сказал Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума.
За вопросы связанные с туризмом в РФ, отметил губернатор, отвечает Ростуризм, отдельные программы есть в Минсельхозе РФ, Минприроды, Минстрое и так далее.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Девушки фотографируются у водопада на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:16Туризм
На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ВЭФ-2022ОбществоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала