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Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы - РИА Новости, 05.09.2022
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы
Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:20
2022-09-05T14:51
россия
вулкан
происшествия
туризм
новости - туризм
камчатский край
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае."Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 метров, сообщили родственникам, что здоровы", — сказал представитель ведомства.Всего в группе было 12 человек. К тем, кто находится в домике вулканологов, следуют спасатели-альпинисты. Пять участников восхождения погибли при падении с высоты, судьба еще одного пока неизвестна.Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html
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россия, вулкан, происшествия, туризм, новости - туризм, камчатский край
Россия, Вулкан, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Туризм
12:20 05.09.2022 (обновлено: 14:51 05.09.2022)
 
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы

Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родными

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкПриродный парк "Вулканы Камчатки"
Природный парк Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Природный парк "Вулканы Камчатки". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.
"Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 метров, сообщили родственникам, что здоровы", — сказал представитель ведомства.
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Всего в группе было 12 человек. К тем, кто находится в домике вулканологов, следуют спасатели-альпинисты. Пять участников восхождения погибли при падении с высоты, судьба еще одного пока неизвестна.
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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