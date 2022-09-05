https://ria.ru/20220905/turisty-1814504288.html

Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы

Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы - РИА Новости, 05.09.2022

Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы

Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:20

2022-09-05T12:20

2022-09-05T14:51

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае."Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 метров, сообщили родственникам, что здоровы", — сказал представитель ведомства.Всего в группе было 12 человек. К тем, кто находится в домике вулканологов, следуют спасатели-альпинисты. Пять участников восхождения погибли при падении с высоты, судьба еще одного пока неизвестна.Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814437206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вулкан, происшествия, туризм, новости - туризм, камчатский край