https://ria.ru/20220905/turisty-1814504288.html
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы - РИА Новости, 05.09.2022
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы
Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:20
2022-09-05T12:20
2022-09-05T14:51
россия
вулкан
происшествия
туризм
новости - туризм
камчатский край
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96356/08/963560809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6306f88a594a78ff10abeabe40888009.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родственниками, сообщил РИА Новости представитель Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае."Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 метров, сообщили родственникам, что здоровы", — сказал представитель ведомства.Всего в группе было 12 человек. К тем, кто находится в домике вулканологов, следуют спасатели-альпинисты. Пять участников восхождения погибли при падении с высоты, судьба еще одного пока неизвестна.Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html
https://ria.ru/20220905/vulkan-1814437206.html
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96356/08/963560809_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_cbf55b9756b6f9eaf8eabab453eef4f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вулкан, происшествия, туризм, новости - туризм, камчатский край
Россия, Вулкан, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Туризм
12:20 05.09.2022 (обновлено: 14:51 05.09.2022)
Три человека вышли на связь на Ключевском вулкане, где погибли туристы
Трое туристов на Ключевском вулкане, где погибли восемь человек, вышли на связь с родными