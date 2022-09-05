https://ria.ru/20220905/tsydenov-1814462401.html

Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус

Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 05.09.2022

Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус

Глава Бурятии Алексей Цыденов, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) в качестве участника, сообщил, что сдал положительный тест на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:45

2022-09-05T10:45

2022-09-05T11:09

распространение коронавируса

алексей цыденов

республика бурятия

вэф-2022

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315410_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_eefa51576d3fd4a84ab80bdf77ce2982.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) в качестве участника, сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19 и ждет пересдачи."Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, бейджик получил, а контрольный тест на COVID оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник перед полетом в Москву и перед мероприятием 1 сентября , тогда все было чисто. Понимая важность форума берегся как мог, своим количеством контактов все-таки где-то подхватил... Сижу в гостинице, сдам вечером еще раз тест, посмотрим, что получится - на форум или домой", - сказал Цыденов на видео в своем Telegram-канале.Он отметил, что в дни форума было запланировано много важных встреч и мероприятий."Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо", - добавил глава Бурятии.Цыденов переболел коронавирусом в сентябре 2021 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vef-2022-1814438842.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей цыденов, республика бурятия, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19