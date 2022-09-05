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Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 05.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/tsydenov-1814462401.html
Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус
Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 05.09.2022
Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус
Глава Бурятии Алексей Цыденов, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) в качестве участника, сообщил, что сдал положительный тест на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:45
2022-09-05T11:09
распространение коронавируса
алексей цыденов
республика бурятия
вэф-2022
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) в качестве участника, сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19 и ждет пересдачи."Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, бейджик получил, а контрольный тест на COVID оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник перед полетом в Москву и перед мероприятием 1 сентября , тогда все было чисто. Понимая важность форума берегся как мог, своим количеством контактов все-таки где-то подхватил... Сижу в гостинице, сдам вечером еще раз тест, посмотрим, что получится - на форум или домой", - сказал Цыденов на видео в своем Telegram-канале.Он отметил, что в дни форума было запланировано много важных встреч и мероприятий."Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо", - добавил глава Бурятии.Цыденов переболел коронавирусом в сентябре 2021 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vef-2022-1814438842.html
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алексей цыденов, республика бурятия, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, ВЭФ-2022, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
10:45 05.09.2022 (обновлено: 11:09 05.09.2022)
 
Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на коронавирус

Глава Бурятии Алексей Цыденов сдал положительный тест на коронавирус на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ) в качестве участника, сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19 и ждет пересдачи.
"Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, бейджик получил, а контрольный тест на COVID оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник перед полетом в Москву и перед мероприятием 1 сентября , тогда все было чисто. Понимая важность форума берегся как мог, своим количеством контактов все-таки где-то подхватил... Сижу в гостинице, сдам вечером еще раз тест, посмотрим, что получится - на форум или домой", - сказал Цыденов на видео в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в дни форума было запланировано много важных встреч и мероприятий.
"Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо", - добавил глава Бурятии.
Девушки в форме стюардесс на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
10:00Восточный экономический форум
Первый день ВЭФ-2022
Цыденов переболел коронавирусом в сентябре 2021 года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаАлексей ЦыденовРеспублика БурятияВЭФ-2022Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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