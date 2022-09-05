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Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации - РИА Новости, 05.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации - РИА Новости, 05.09.2022
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации
Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:00
2022-09-05T19:00
религия
карлсруэ
справки
всемирный совет церквей
русская православная церковь
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КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ Церкви Швеции на покое и доктор богословия Андерс Вейрюд, модерировавший прошедшее на ассамблее совета пленарное заседание о ситуации на Украине."Насколько я понимаю, большинство церквей-членов ВСЦ хотят видеть РПЦ в его составе. Как ещё у нас может быть возможность встретиться и лучше понять друг друга?", - сообщил он.По мнению Вейрюда, пленарное заседание с участием представителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) этого не изменило.Выступая в пятницу на пленарном заседании ассамблеи, посвященном проблемам Европы и ситуации на Украине, пресс-секретарь ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) поблагодарил межхристианские организации за "твердую позицию в отношении" спецоперации и их обращения к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу. Представители подавшей заявление на вступление в совет ПЦУ присутствуют на собрании в составе украинской делегации в статусе наблюдателей.Источник в делегации РПЦ на ассамблее, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ПЦУ ставит себе целью ввести совет в заблуждение, используя ложные и голословные обвинения в адрес Русской церкви.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству". -0-
https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html
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карлсруэ, справки, всемирный совет церквей, русская православная церковь
Религия, Карлсруэ, Справки, Всемирный совет церквей, Русская православная церковь
19:00 05.09.2022
 
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации

Во Всемирном совете церквей отреагировали на слухи об исключении РПЦ из своего состава

© Фото : Albin Hillert/WCCИсполняющий обязанности генерального секретаря ВСЦ преподобный профессор д-р Иоан Саука выступает с вступительной речью на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей
Исполняющий обязанности генерального секретаря ВСЦ преподобный профессор д-р Иоан Саука выступает с вступительной речью на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Albin Hillert/WCC
Читать ria.ru в
КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ Церкви Швеции на покое и доктор богословия Андерс Вейрюд, модерировавший прошедшее на ассамблее совета пленарное заседание о ситуации на Украине.
"Насколько я понимаю, большинство церквей-членов ВСЦ хотят видеть РПЦ в его составе. Как ещё у нас может быть возможность встретиться и лучше понять друг друга?", - сообщил он.
Делегация Украинской православной церкви на 11-ой ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 11:45Религия
Почти 250 приходов покинули УПЦ с начала спецоперации, сообщил источник
По мнению Вейрюда, пленарное заседание с участием представителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) этого не изменило.
Выступая в пятницу на пленарном заседании ассамблеи, посвященном проблемам Европы и ситуации на Украине, пресс-секретарь ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) поблагодарил межхристианские организации за "твердую позицию в отношении" спецоперации и их обращения к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу. Представители подавшей заявление на вступление в совет ПЦУ присутствуют на собрании в составе украинской делегации в статусе наблюдателей.
Источник в делегации РПЦ на ассамблее, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ПЦУ ставит себе целью ввести совет в заблуждение, используя ложные и голословные обвинения в адрес Русской церкви.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству". -0-
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х произносит проповедь на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 15:31Религия
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада
 
РелигияКарлсруэСправкиВсемирный совет церквейРусская православная церковь
 
 
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