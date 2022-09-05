https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html

Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации

Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации - РИА Новости, 05.09.2022

Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации

Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:00

2022-09-05T19:00

2022-09-05T19:00

религия

карлсруэ

справки

всемирный совет церквей

русская православная церковь

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КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ Церкви Швеции на покое и доктор богословия Андерс Вейрюд, модерировавший прошедшее на ассамблее совета пленарное заседание о ситуации на Украине."Насколько я понимаю, большинство церквей-членов ВСЦ хотят видеть РПЦ в его составе. Как ещё у нас может быть возможность встретиться и лучше понять друг друга?", - сообщил он.По мнению Вейрюда, пленарное заседание с участием представителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) этого не изменило.Выступая в пятницу на пленарном заседании ассамблеи, посвященном проблемам Европы и ситуации на Украине, пресс-секретарь ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) поблагодарил межхристианские организации за "твердую позицию в отношении" спецоперации и их обращения к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу. Представители подавшей заявление на вступление в совет ПЦУ присутствуют на собрании в составе украинской делегации в статусе наблюдателей.Источник в делегации РПЦ на ассамблее, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ПЦУ ставит себе целью ввести совет в заблуждение, используя ложные и голословные обвинения в адрес Русской церкви.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству". -0-

https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html

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карлсруэ, справки, всемирный совет церквей, русская православная церковь