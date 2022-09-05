https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации - РИА Новости, 05.09.2022
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации
Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:00
2022-09-05T19:00
2022-09-05T19:00
религия
карлсруэ
справки
всемирный совет церквей
русская православная церковь
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КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ Церкви Швеции на покое и доктор богословия Андерс Вейрюд, модерировавший прошедшее на ассамблее совета пленарное заседание о ситуации на Украине."Насколько я понимаю, большинство церквей-членов ВСЦ хотят видеть РПЦ в его составе. Как ещё у нас может быть возможность встретиться и лучше понять друг друга?", - сообщил он.По мнению Вейрюда, пленарное заседание с участием представителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) этого не изменило.Выступая в пятницу на пленарном заседании ассамблеи, посвященном проблемам Европы и ситуации на Украине, пресс-секретарь ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) поблагодарил межхристианские организации за "твердую позицию в отношении" спецоперации и их обращения к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу. Представители подавшей заявление на вступление в совет ПЦУ присутствуют на собрании в составе украинской делегации в статусе наблюдателей.Источник в делегации РПЦ на ассамблее, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ПЦУ ставит себе целью ввести совет в заблуждение, используя ложные и голословные обвинения в адрес Русской церкви.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству". -0-
https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html
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карлсруэ, справки, всемирный совет церквей, русская православная церковь
Религия, Карлсруэ, Справки, Всемирный совет церквей, Русская православная церковь
Во Всемирном совете церквей исключили изгнание РПЦ из состава организации
Во Всемирном совете церквей отреагировали на слухи об исключении РПЦ из своего состава
КАРЛСРУЭ, 5 сен - РИА Новости. Большинство церквей, входящих во Всемирный совет церквей (ВСЦ), хотят видеть Русскую православную церковь (РПЦ) в его составе, сказал РИА Новости архиепископ Церкви Швеции на покое и доктор богословия Андерс Вейрюд, модерировавший прошедшее на ассамблее совета пленарное заседание о ситуации на Украине.
"Насколько я понимаю, большинство церквей-членов ВСЦ хотят видеть РПЦ в его составе. Как ещё у нас может быть возможность встретиться и лучше понять друг друга?", - сообщил он.
По мнению Вейрюда, пленарное заседание с участием представителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) этого не изменило.
Выступая в пятницу на пленарном заседании ассамблеи, посвященном проблемам Европы и ситуации на Украине, пресс-секретарь ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) поблагодарил межхристианские организации за "твердую позицию в отношении" спецоперации и их обращения к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу. Представители подавшей заявление на вступление в совет ПЦУ присутствуют на собрании в составе украинской делегации в статусе наблюдателей.
Источник в делегации РПЦ на ассамблее, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ПЦУ ставит себе целью ввести совет в заблуждение, используя ложные и голословные обвинения в адрес Русской церкви.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству". -0-