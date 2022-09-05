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Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ
Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ - РИА Новости, 05.09.2022
Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ
Президент Латвии Эгилс Левитс внес в парламент поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата, говорится в заявлении,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:10
2022-09-05T15:10
2022-09-05T16:44
религия
эгилс левитс
латвия
московский патриархат
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс внес в парламент поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте президента."В сотрудничестве с министром юстиции я подготовил и внес сегодня утром в сейм поправки к закону о Латвийской православной церкви. В соответствии с ними признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви", - говорится в заявлении.По словам президента, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности".
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эгилс левитс, латвия, московский патриархат
Религия, Эгилс Левитс, Латвия, Московский Патриархат
15:10 05.09.2022 (обновлено: 16:44 05.09.2022)
Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ
Президент Латвии внес в сейм поправки об отделении местной православной церкви от РПЦ
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс внес в парламент поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте президента.
"В сотрудничестве с министром юстиции я подготовил и внес сегодня утром в сейм поправки к закону о Латвийской православной церкви. В соответствии с ними признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви", - говорится в заявлении.
По словам президента, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности".