https://ria.ru/20220905/tserkov-1814570620.html

Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ

Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ - РИА Новости, 05.09.2022

Президент Латвии предложил узаконить независимость местной церкви от РПЦ

Президент Латвии Эгилс Левитс внес в парламент поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата, говорится в заявлении,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:10

2022-09-05T15:10

2022-09-05T16:44

религия

эгилс левитс

латвия

московский патриархат

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс внес в парламент поправки об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте президента."В сотрудничестве с министром юстиции я подготовил и внес сегодня утром в сейм поправки к закону о Латвийской православной церкви. В соответствии с ними признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви", - говорится в заявлении.По словам президента, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности".

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html

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эгилс левитс, латвия, московский патриархат