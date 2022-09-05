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Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
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Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-05T23:40
2022-09-06T01:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
паоло джентилони
индия
россия
милан
g7
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов."Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно", - сказал Пури телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении цен на российскую нефть.Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.Индия потребляет около 5 миллионов баррелей нефти в день, в основном она поступает из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, при этом в конце марта на долю России приходилось всего 0,2% импорта нефти в Индию, добавил Пури, отметив, что некоторые критиковали Индию за увеличение поставок российской нефти."Я сказал, что европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Я был бы удивлен, если бы это не было так до сих пор. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно", - указал Пури. По его словам, у него нет "морального конфликта" в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии.
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экономика, цены на нефть, паоло джентилони, индия, россия, милан, g7, еврокомиссия, евросоюз
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Паоло Джентилони, Индия, Россия, Милан, G7, Еврокомиссия, Евросоюз
23:40 05.09.2022 (обновлено: 01:48 06.09.2022)
 
Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Министр нефти и газа Индии Пури пообещал изучить идею G7 о лимите цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Республике Татарстан
Нефтяные качалки в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Республике Татарстан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
"Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно", - сказал Пури телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении цен на российскую нефть.
Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.
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"Я сказал, что европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Я был бы удивлен, если бы это не было так до сих пор. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно", - указал Пури. По его словам, у него нет "морального конфликта" в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьПаоло ДжентилониИндияРоссияМиланG7ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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