https://ria.ru/20220905/tseny-1814693263.html

Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022

Индия оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-05T23:40

2022-09-05T23:40

2022-09-06T01:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

паоло джентилони

индия

россия

милан

g7

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов."Идет много разговоров из-за большого количества факторов… Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно", - сказал Пури телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении цен на российскую нефть.Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков.Индия потребляет около 5 миллионов баррелей нефти в день, в основном она поступает из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, при этом в конце марта на долю России приходилось всего 0,2% импорта нефти в Индию, добавил Пури, отметив, что некоторые критиковали Индию за увеличение поставок российской нефти."Я сказал, что европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Я был бы удивлен, если бы это не было так до сих пор. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно", - указал Пури. По его словам, у него нет "морального конфликта" в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии.

https://ria.ru/20220904/neft-1814309321.html

https://ria.ru/20220903/rossiya-1814258279.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, паоло джентилони, индия, россия, милан, g7, еврокомиссия, евросоюз