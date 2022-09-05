https://ria.ru/20220905/tseny-1814650191.html

В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители

В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители - РИА Новости, 05.09.2022

В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители

Сразу две германских партии - правая "Альтернатива для Германии" и "Левая" - намерены провести митинг против высоких цен на энергоносители в центре Лейпцига в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:42

2022-09-05T18:42

2022-09-05T18:42

в мире

лейпциг

германия

цены

альтернатива для германии (партия)

эрфурт

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Сразу две германских партии - правая "Альтернатива для Германии" и "Левая" - намерены провести митинг против высоких цен на энергоносители в центре Лейпцига в понедельник вечером, сообщили представители партий журналистам.Обе партии заявили о желании организовать свои протесты в 19.00 (20.00 мск) на площади Аугустусплатц, расположенной в центре Лейпцига.Как заявил сопредседатель "Левых" Мартин Ширдеван, его партия по-прежнему требует от правительства ФРГ эффективной поддержки населения, законодательного ограничения цен на газ и электричество, налог на сверхприбыль."Пока нет эффективного пакета помощи, будут соответствующие серьезные протесты на улицах. Сегодня мы начинаем с демонстрации в Лейпциге… в воскресенье будет демонстрация в Эрфурте, запланировано также множество других протестов по всей Германии. И эти горячие протесты, надеюсь, приведут к тому, что они повлияют на правительство ФРГ", - сказал Ширдеван на пресс-конференции в понедельник. По его словам, протесты будут до тех пор, пока требования партии не будут выполнены.Также о проведении свой протестной акции в понедельник в Лейпциге заявила "Альтернатива для Германии". Под лозунгами "Горячая осень вместо холодных ног", "Наша страна превыше всего" и "Мы на твоей стороне" сторонники правой партии потребуют от властей отмены экономической войны, которая ведёт к взрывному росту цен и падению уровня жизни населения.Как пояснил журналистам Ширдеван, ему известно, что правые также намерены провести демонстрацию, при этом, по его информации, "Левые" были первыми, кто заявил о своих протестных планах.

https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html

https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лейпциг, германия, цены, альтернатива для германии (партия), эрфурт