https://ria.ru/20220905/tseny-1814650191.html
В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители
В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители - РИА Новости, 05.09.2022
В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители
Сразу две германских партии - правая "Альтернатива для Германии" и "Левая" - намерены провести митинг против высоких цен на энергоносители в центре Лейпцига в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:42
2022-09-05T18:42
2022-09-05T18:42
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германия
цены
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Сразу две германских партии - правая "Альтернатива для Германии" и "Левая" - намерены провести митинг против высоких цен на энергоносители в центре Лейпцига в понедельник вечером, сообщили представители партий журналистам.Обе партии заявили о желании организовать свои протесты в 19.00 (20.00 мск) на площади Аугустусплатц, расположенной в центре Лейпцига.Как заявил сопредседатель "Левых" Мартин Ширдеван, его партия по-прежнему требует от правительства ФРГ эффективной поддержки населения, законодательного ограничения цен на газ и электричество, налог на сверхприбыль."Пока нет эффективного пакета помощи, будут соответствующие серьезные протесты на улицах. Сегодня мы начинаем с демонстрации в Лейпциге… в воскресенье будет демонстрация в Эрфурте, запланировано также множество других протестов по всей Германии. И эти горячие протесты, надеюсь, приведут к тому, что они повлияют на правительство ФРГ", - сказал Ширдеван на пресс-конференции в понедельник. По его словам, протесты будут до тех пор, пока требования партии не будут выполнены.Также о проведении свой протестной акции в понедельник в Лейпциге заявила "Альтернатива для Германии". Под лозунгами "Горячая осень вместо холодных ног", "Наша страна превыше всего" и "Мы на твоей стороне" сторонники правой партии потребуют от властей отмены экономической войны, которая ведёт к взрывному росту цен и падению уровня жизни населения.Как пояснил журналистам Ширдеван, ему известно, что правые также намерены провести демонстрацию, при этом, по его информации, "Левые" были первыми, кто заявил о своих протестных планах.
https://ria.ru/20220905/volneniya-1814620519.html
https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лейпциг, германия, цены, альтернатива для германии (партия), эрфурт
В мире, Лейпциг, Германия, Цены, Альтернатива для Германии (партия), Эрфурт
В Лейпциге пройдут протесты против высоких цен на энергоносители
В Лейпциге две немецкие партии проведут протесты против высоких цен на энергоносители
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Сразу две германских партии - правая "Альтернатива для Германии" и "Левая" - намерены провести митинг против высоких цен на энергоносители в центре Лейпцига в понедельник вечером, сообщили представители партий журналистам.
Обе партии заявили о желании организовать свои протесты в 19.00 (20.00 мск) на площади Аугустусплатц, расположенной в центре Лейпцига.
Как заявил сопредседатель "Левых" Мартин Ширдеван, его партия по-прежнему требует от правительства ФРГ
эффективной поддержки населения, законодательного ограничения цен на газ и электричество, налог на сверхприбыль.
"Пока нет эффективного пакета помощи, будут соответствующие серьезные протесты на улицах. Сегодня мы начинаем с демонстрации в Лейпциге… в воскресенье будет демонстрация в Эрфурте
, запланировано также множество других протестов по всей Германии. И эти горячие протесты, надеюсь, приведут к тому, что они повлияют на правительство ФРГ", - сказал Ширдеван на пресс-конференции в понедельник. По его словам, протесты будут до тех пор, пока требования партии не будут выполнены.
Также о проведении свой протестной акции в понедельник в Лейпциге заявила "Альтернатива для Германии". Под лозунгами "Горячая осень вместо холодных ног", "Наша страна превыше всего" и "Мы на твоей стороне" сторонники правой партии потребуют от властей отмены экономической войны, которая ведёт к взрывному росту цен и падению уровня жизни населения.
Как пояснил журналистам Ширдеван, ему известно, что правые также намерены провести демонстрацию, при этом, по его информации, "Левые" были первыми, кто заявил о своих протестных планах.