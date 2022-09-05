https://ria.ru/20220905/tsentr-1814531375.html
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2022
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:30
2022-09-05T13:30
2022-09-05T13:36
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке."Мы посмотрим, как можно вас поддержать и напрямую из федерального бюджета: может быть копеечку какую-то дадим и с бизнесом поговорим, чтоб был результат нашей общей совместной работы",- сказал Путин одному из участников Всероссийского молодёжного экологического форума, который попросил главу государства поддержать проект по созданию молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.Президент отметил, что губернатор уже занимается этим вопросом."Он человек молодой, энергичный, очень современный, понимает приоритеты сегодняшнего дня. В планах региона стоит строительство такого центра",- сказал Путин.
https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
13:30 05.09.2022 (обновлено: 13:36 05.09.2022)
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр "Восход" на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.
"Мы посмотрим, как можно вас поддержать и напрямую из федерального бюджета: может быть копеечку какую-то дадим и с бизнесом поговорим, чтоб был результат нашей общей совместной работы",- сказал Путин
одному из участников Всероссийского молодёжного экологического форума, который попросил главу государства поддержать проект по созданию молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.
Президент отметил, что губернатор уже занимается этим вопросом.
"Он человек молодой, энергичный, очень современный, понимает приоритеты сегодняшнего дня. В планах региона стоит строительство такого центра",- сказал Путин.