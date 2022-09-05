https://ria.ru/20220905/tsentr-1814531375.html

Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке

Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2022

Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:30

2022-09-05T13:30

2022-09-05T13:36

общество

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке."Мы посмотрим, как можно вас поддержать и напрямую из федерального бюджета: может быть копеечку какую-то дадим и с бизнесом поговорим, чтоб был результат нашей общей совместной работы",- сказал Путин одному из участников Всероссийского молодёжного экологического форума, который попросил главу государства поддержать проект по созданию молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.Президент отметил, что губернатор уже занимается этим вопросом."Он человек молодой, энергичный, очень современный, понимает приоритеты сегодняшнего дня. В планах региона стоит строительство такого центра",- сказал Путин.

https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия