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Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2022
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:30
2022-09-05T13:36
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке."Мы посмотрим, как можно вас поддержать и напрямую из федерального бюджета: может быть копеечку какую-то дадим и с бизнесом поговорим, чтоб был результат нашей общей совместной работы",- сказал Путин одному из участников Всероссийского молодёжного экологического форума, который попросил главу государства поддержать проект по созданию молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.Президент отметил, что губернатор уже занимается этим вопросом."Он человек молодой, энергичный, очень современный, понимает приоритеты сегодняшнего дня. В планах региона стоит строительство такого центра",- сказал Путин.
https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
13:30 05.09.2022 (обновлено: 13:36 05.09.2022)
 
Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр на Камчатке

Путин пообещал помочь создать молодежный образовательный центр "Восход" на Камчатке

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать молодых экологов и рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для создания молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.
"Мы посмотрим, как можно вас поддержать и напрямую из федерального бюджета: может быть копеечку какую-то дадим и с бизнесом поговорим, чтоб был результат нашей общей совместной работы",- сказал Путин одному из участников Всероссийского молодёжного экологического форума, который попросил главу государства поддержать проект по созданию молодёжного образовательного центра "Восход" на Камчатке.
Президент отметил, что губернатор уже занимается этим вопросом.
"Он человек молодой, энергичный, очень современный, понимает приоритеты сегодняшнего дня. В планах региона стоит строительство такого центра",- сказал Путин.
Президента России Владимир Путин
13:19
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
 
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