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Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
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Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс
Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс
Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс "из-за вандализма"... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:43
2022-09-05T19:43
в мире
лиз трасс
wikipedia
интернет
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс "из-за вандализма" после того, как неизвестные несколько раз меняли фото Трасс на фотографии случайных людей.Как пишет газета Daily Mail, всего за вторник страница о Трасс редактировалась 75 раз. За это время несколько раз менялся и портрет избранного британского премьера. Так, вместо фотографии Трасс появлялись, например, фотографии уборщицы из британской телепередачи "Насколько чисто у вас дома?", персонажей из сериала "Жители Ист-энда" и актрисы-участницы британского реалити-шоу Лорен Харрис.Теперь при входе на страницу англоязычной версии Wikipedia показан значок, ограничивающий редактирование."Эта статья под расширенной защитой до 12.14 UTC (15.14 мск) 7 сентября из-за вандализма", - говорится в сообщении на странице.Такой тип защиты означает, что редактировать страницу теперь смогут только пользователи, зарегистрированные более 30 дней и совершившие свыше 500 правок.
https://ria.ru/20220905/trass-1814621873.html
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в мире, лиз трасс, wikipedia, интернет
В мире, Лиз Трасс, Wikipedia, Интернет
19:43 05.09.2022
 
Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс

Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс из-за "вандализма"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс "из-за вандализма" после того, как неизвестные несколько раз меняли фото Трасс на фотографии случайных людей.
Как пишет газета Daily Mail, всего за вторник страница о Трасс редактировалась 75 раз. За это время несколько раз менялся и портрет избранного британского премьера. Так, вместо фотографии Трасс появлялись, например, фотографии уборщицы из британской телепередачи "Насколько чисто у вас дома?", персонажей из сериала "Жители Ист-энда" и актрисы-участницы британского реалити-шоу Лорен Харрис.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
17:11
Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину
Теперь при входе на страницу англоязычной версии Wikipedia показан значок, ограничивающий редактирование.
"Эта статья под расширенной защитой до 12.14 UTC (15.14 мск) 7 сентября из-за вандализма", - говорится в сообщении на странице.
Такой тип защиты означает, что редактировать страницу теперь смогут только пользователи, зарегистрированные более 30 дней и совершившие свыше 500 правок.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
18:33
Трасс может "переплюнуть" Джонсона в антироссийском настрое, заявил эксперт
 
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