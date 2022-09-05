https://ria.ru/20220905/trass-1814661193.html

Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс

Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

Wikipedia ограничила редактирование страницы о Лиз Трасс

Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс "из-за вандализма"... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:43

2022-09-05T19:43

2022-09-05T19:43

в мире

лиз трасс

wikipedia

интернет

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Англоязычная версия интернет-энциклопедии Wikipedia ограничила возможности редактирования страницы об избранной премьером Британии Лиз Трасс "из-за вандализма" после того, как неизвестные несколько раз меняли фото Трасс на фотографии случайных людей.Как пишет газета Daily Mail, всего за вторник страница о Трасс редактировалась 75 раз. За это время несколько раз менялся и портрет избранного британского премьера. Так, вместо фотографии Трасс появлялись, например, фотографии уборщицы из британской телепередачи "Насколько чисто у вас дома?", персонажей из сериала "Жители Ист-энда" и актрисы-участницы британского реалити-шоу Лорен Харрис.Теперь при входе на страницу англоязычной версии Wikipedia показан значок, ограничивающий редактирование."Эта статья под расширенной защитой до 12.14 UTC (15.14 мск) 7 сентября из-за вандализма", - говорится в сообщении на странице.Такой тип защиты означает, что редактировать страницу теперь смогут только пользователи, зарегистрированные более 30 дней и совершившие свыше 500 правок.

https://ria.ru/20220905/trass-1814621873.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814646676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, wikipedia, интернет