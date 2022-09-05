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В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной - РИА Новости, 05.09.2022
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной
Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:00
2022-09-05T18:00
2022-09-05T18:00
в мире
лиз трасс
россия
великобритания
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме "разнузданная", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Он добавил, что заявления Трасс "безусловно, понижают" порог применения ядерного оружия."Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло",- подчеркнул Рябков.Ранее Трасс, принимавшая участие в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, россия, великобритания, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Лиз Трасс, Россия, Великобритания, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной
Замглавы МИД Рябков: заявления Трасс по ядерному оружию понижают порог его применения