https://ria.ru/20220905/trass-1814638762.html

В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной

В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной - РИА Новости, 05.09.2022

В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной

Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:00

2022-09-05T18:00

2022-09-05T18:00

в мире

лиз трасс

россия

великобритания

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме "разнузданная", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Он добавил, что заявления Трасс "безусловно, понижают" порог применения ядерного оружия."Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло",- подчеркнул Рябков.Ранее Трасс, принимавшая участие в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, россия, великобритания, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)