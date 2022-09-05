Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/trass-1814638762.html
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной - РИА Новости, 05.09.2022
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной
Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:00
2022-09-05T18:00
в мире
лиз трасс
россия
великобритания
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме "разнузданная", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Он добавил, что заявления Трасс "безусловно, понижают" порог применения ядерного оружия."Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло",- подчеркнул Рябков.Ранее Трасс, принимавшая участие в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html
https://ria.ru/20220905/politika-1814571333.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, россия, великобритания, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Лиз Трасс, Россия, Великобритания, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:00 05.09.2022
 
В МИД назвали риторику Британии по ядерной тематике разнузданной

Замглавы МИД Рябков: заявления Трасс по ядерному оружию понижают порог его применения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заявления Лиз Трасс, победившей в голосовании на пост нового премьера Британии, по ядерному оружию понижают порог его применения, в целом риторика Лондона по этой теме "разнузданная", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не хотел бы выстраивать хронологию заявлений британских официальных лиц на эту тему. Но то, что общая разнузданность риторики, конечно, бросается в глаза и, по большому счету, существенно отличается от того, с чем мы имели дело в прошлом", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
17:05Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине
Он добавил, что заявления Трасс "безусловно, понижают" порог применения ядерного оружия.
"Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно. Они в своей фирменной, отработанной столетиями манере тут же расскажут, какие у них есть оговорки, дисклеймеры, сделают десятки ссылок и сносок и переведут на язык, который будет означать, что ничего особенного не произошло",- подчеркнул Рябков.
Ранее Трасс, принимавшая участие в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:02
"Катастрофа для страны". Великобритания получила нового премьера
 
В миреЛиз ТрассРоссияВеликобританияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала