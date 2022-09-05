https://ria.ru/20220905/trass-1814563843.html

Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера

Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера - РИА Новости, 05.09.2022

Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера, но заявил, что только лейбористы могут... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:55

2022-09-05T14:55

2022-09-05T16:03

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лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера, но заявил, что только лейбористы могут дать стране новое начало.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов."Я хочу поздравить нашего следующего премьер-министра Лиз Трасс... Но после 12 лет тори (у власти) все, что мы можем показать, это низкие зарплаты, высокие цены и принесенный тори кризис со стоимостью жизни. Только лейбористы могут дать свежий старт, в котором нуждается наша страна", - написал Стармер в Twitter.

https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html

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Варвара Скокшина

в мире, лейбористская партия великобритании, великобритания, лиз трасс