https://ria.ru/20220905/trass-1814563843.html
Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера
Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера - РИА Новости, 05.09.2022
Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера, но заявил, что только лейбористы могут... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:55
2022-09-05T14:55
2022-09-05T16:03
в мире
лейбористская партия великобритании
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера, но заявил, что только лейбористы могут дать стране новое начало.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов."Я хочу поздравить нашего следующего премьер-министра Лиз Трасс... Но после 12 лет тори (у власти) все, что мы можем показать, это низкие зарплаты, высокие цены и принесенный тори кризис со стоимостью жизни. Только лейбористы могут дать свежий старт, в котором нуждается наша страна", - написал Стармер в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лейбористская партия великобритании, великобритания, лиз трасс
В мире, Лейбористская партия Великобритании, Великобритания, Лиз Трасс
14:55 05.09.2022 (обновлено: 16:03 05.09.2022)
Лидер Лейбористской партии поздравил Трасс с избранием на пост премьера
Лидер Лейбористской партии Стармер поздравил Трасс с избранием на пост премьера