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Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов
Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов
Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:29
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов.Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов были приостановлены с 10.50 мск в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.23 мск растет на 69 копеек, до 61,27 рубля, евро - снижается на 23 копейки, до 60,61 рубля, при этом юань растет на 4 копейки, до 8,84 рубля.Последний раз торги на валютном рынке и рынке драгметаллов Московская биржа приостанавливала по техническим причинам 30 июля 2018 года.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
12:23 05.09.2022 (обновлено: 12:29 05.09.2022)
Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов
Московская биржа с 12:15 возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов.
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов были приостановлены с 10.50 мск в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.23 мск растет на 69 копеек, до 61,27 рубля, евро - снижается на 23 копейки, до 60,61 рубля, при этом юань растет на 4 копейки, до 8,84 рубля.
Последний раз торги на валютном рынке и рынке драгметаллов Московская биржа приостанавливала по техническим причинам 30 июля 2018 года.