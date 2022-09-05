https://ria.ru/20220905/torgi-1814505631.html

Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов

Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов - РИА Новости, 05.09.2022

Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов

Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:23

2022-09-05T12:23

2022-09-05T12:29

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосбиржа возобновила с 12.15 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов после их приостановки, следует из данных торгов.Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов были приостановлены с 10.50 мск в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.23 мск растет на 69 копеек, до 61,27 рубля, евро - снижается на 23 копейки, до 60,61 рубля, при этом юань растет на 4 копейки, до 8,84 рубля.Последний раз торги на валютном рынке и рынке драгметаллов Московская биржа приостанавливала по техническим причинам 30 июля 2018 года.

https://ria.ru/20220905/sredstva-1814429188.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа