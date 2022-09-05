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TikTok не нашел следов утечки данных пользователей - РИА Новости, 05.09.2022
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TikTok не нашел следов утечки данных пользователей
TikTok не нашел следов утечки данных пользователей - РИА Новости, 05.09.2022
TikTok не нашел следов утечки данных пользователей
Команда соцсети TikTok (входит в китайский интернет-холдинг ByteDance) провела расследование по поводу возможной утечки данных пользователей и не обнаружила... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:46
2022-09-05T14:46
в мире
китай
tiktok
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Команда соцсети TikTok (входит в китайский интернет-холдинг ByteDance) провела расследование по поводу возможной утечки данных пользователей и не обнаружила доказательств нарушения безопасности платформы, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского отделения компании.Ранее в понедельник в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ попали базы данных китайских сервисов TikTok и WeChat, включающие в себя более 2 миллиардов записей пользователей."Конфиденциальность и безопасность данных пользователей - ключевой приоритет TikTok. Наша команда безопасности провела расследование относительно заявлений об утечке данных и не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности платформы", - говорится в сообщении.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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в мире, китай, tiktok, wechat
В мире, Китай, TikTok, WeChat
14:46 05.09.2022
 
TikTok не нашел следов утечки данных пользователей

TikTok провел расследование и не нашел следов утечки данных пользователей

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Команда соцсети TikTok (входит в китайский интернет-холдинг ByteDance) провела расследование по поводу возможной утечки данных пользователей и не обнаружила доказательств нарушения безопасности платформы, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского отделения компании.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ попали базы данных китайских сервисов TikTok и WeChat, включающие в себя более 2 миллиардов записей пользователей.
"Конфиденциальность и безопасность данных пользователей - ключевой приоритет TikTok. Наша команда безопасности провела расследование относительно заявлений об утечке данных и не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности платформы", - говорится в сообщении.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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