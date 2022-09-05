https://ria.ru/20220905/tiktok-1814560580.html

TikTok не нашел следов утечки данных пользователей

TikTok не нашел следов утечки данных пользователей - РИА Новости, 05.09.2022

TikTok не нашел следов утечки данных пользователей

Команда соцсети TikTok (входит в китайский интернет-холдинг ByteDance) провела расследование по поводу возможной утечки данных пользователей и не обнаружила... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:46

2022-09-05T14:46

2022-09-05T14:46

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tiktok

wechat

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Команда соцсети TikTok (входит в китайский интернет-холдинг ByteDance) провела расследование по поводу возможной утечки данных пользователей и не обнаружила доказательств нарушения безопасности платформы, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского отделения компании.Ранее в понедельник в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ попали базы данных китайских сервисов TikTok и WeChat, включающие в себя более 2 миллиардов записей пользователей."Конфиденциальность и безопасность данных пользователей - ключевой приоритет TikTok. Наша команда безопасности провела расследование относительно заявлений об утечке данных и не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности платформы", - говорится в сообщении.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20220831/ivi-1813453900.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, tiktok, wechat