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Путин заявил, что число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин заявил, что число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года
Путин заявил, что число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил, что число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года
Число тигров выросло на 40% с 2010 года, но в ряде стран этот хищник исчез, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:46
2022-09-05T05:46
россия
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число тигров выросло на 40% с 2010 года, но в ряде стран этот хищник исчез, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин поприветствовал участников второго международного форума по сохранению тигров, соответствующее видео показали на ВЭФ. Он назвал Приморье одним из основных мест обитания амурского тигра, выразил надежду, что диалог ученых разных стран будет плодотворным.По его словам, в этой связи особую значимость приобретает укрепление международного сотрудничества, обмен опыта с теми, кто добился успехов в деле сохранения тигров.Он отметил, что России тоже есть, чем гордиться: в дальневосточной тайге проживают порядка 750 тигров, если считать котят. Это результат системных мер.Путин отметил, что под заповедной охраной находится лишь пятая часть мирового ареала тигров. Для обеспечения стабильного будущего амурского тигра, уточнил президент, России осталось решить всего несколько конкретных задач, в том числе организовать в ряде заповедников дополнительную кормовую зону.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, вэф-2022, общество
Россия, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Владивосток, ВЭФ-2022, Общество
05:46 05.09.2022
 
Путин заявил, что число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года

Президент России Путин заявил, что число тигров в мире выросло на 40 процентов с 2010 года

© POOL / Перейти в медиабанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам II Международного форума по сохранению тигра
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам II Международного форума по сохранению тигра
© POOL
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Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам II Международного форума по сохранению тигра
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число тигров выросло на 40% с 2010 года, но в ряде стран этот хищник исчез, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин поприветствовал участников второго международного форума по сохранению тигров, соответствующее видео показали на ВЭФ. Он назвал Приморье одним из основных мест обитания амурского тигра, выразил надежду, что диалог ученых разных стран будет плодотворным.
"В мире с 2010 года общее число этих... хищников выросло на 40%. Вместе с тем, несмотря на все усилия в ряде стран за прошедшее с саммита время тигр все же исчез, в некоторых - его жизнь по-прежнему под угрозой", - отметил Путин.
По его словам, в этой связи особую значимость приобретает укрепление международного сотрудничества, обмен опыта с теми, кто добился успехов в деле сохранения тигров.
Он отметил, что России тоже есть, чем гордиться: в дальневосточной тайге проживают порядка 750 тигров, если считать котят. Это результат системных мер.
Путин отметил, что под заповедной охраной находится лишь пятая часть мирового ареала тигров. Для обеспечения стабильного будущего амурского тигра, уточнил президент, России осталось решить всего несколько конкретных задач, в том числе организовать в ряде заповедников дополнительную кормовую зону.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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РоссияДальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокВЭФ-2022Общество
 
 
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