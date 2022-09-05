https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html

Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750

Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750 - РИА Новости, 05.09.2022

Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750

Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:20

2022-09-05T05:20

2022-09-05T05:48

общество

вэф-2022

дальневосточный федеральный университет

владивосток

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.По его словам, это результат системных мер на государственном уровне.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html

владивосток

русский (остров)

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Максим Горбачев

общество, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров)