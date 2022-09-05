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Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750 - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750 - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:20
2022-09-05T05:48
общество
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.По его словам, это результат системных мер на государственном уровне.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток
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общество, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров)
Общество, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров)
05:20 05.09.2022 (обновлено: 05:48 05.09.2022)
 
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750

Президент Путин: число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до порядка 750

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурская тигрица
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.
"12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас вместе в котятами - порядка 750", - сказал Путин.
По его словам, это результат системных мер на государственном уровне.
Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Генеральный директор АНО Центр Амурский тигр Сергей Арамилев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:00
Сергей Арамилев: тигр в России живет везде, где физически может
 
ОбществоВЭФ-2022Дальневосточный федеральный университетВладивостокРусский (остров)
 
 
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