https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750 - РИА Новости, 05.09.2022
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:20
2022-09-05T05:20
2022-09-05T05:48
общество
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до примерно 750, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии на втором Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.По его словам, это результат системных мер на государственном уровне.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров)
Общество, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров)
05:20 05.09.2022 (обновлено: 05:48 05.09.2022)
Путин заявил, что число амурских тигров в России выросло до порядка 750
Президент Путин: число амурских тигров в России за 12 лет выросло с 390 до порядка 750