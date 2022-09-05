10:59 05.09.2022 (обновлено: 08:23 08.09.2022)
Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт
Глава центра "Амурский тигр" Арамилев: тигр в России сохранился благодаря охотникам
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Амурский тигр в России сохранился в том числе благодаря охотникам, которые тоже заинтересованы в сохранении копытных, сообщил на Международном форуме по сохранению тигра гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"В России тигр сохранился в том числе благодаря охотникам, потому что охотникам есть, что терять, им нужен лес. Они по своей сути те же тигры. Они сталкиваются в лесу за один и тот же ресурс, и самая главная задача – то, чтобы ресурс в лесу был достаточен человеку и тигру. При столкновении они должны взаимно уважать друг друга", - сказал Арамилев на сессии "Экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра".
"Моя глубокая убежденность – выживут только те тигры, которые будут панически бояться человека", - отметил Арамилев.
Он пояснил, что тогда у хищника почти нет шанса на встречу с человеком, и это поможет сохранить численность.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.