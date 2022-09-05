https://ria.ru/20220905/tigr-1815306585.html

Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт

Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт - РИА Новости, 08.09.2022

Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт

Амурский тигр в России сохранился в том числе благодаря охотникам, которые тоже заинтересованы в сохранении копытных, сообщил на Международном форуме по... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-05T10:59

2022-09-05T10:59

2022-09-08T08:23

россия

общество

сергей арамилев

хабаровский край

амурская область

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Амурский тигр в России сохранился в том числе благодаря охотникам, которые тоже заинтересованы в сохранении копытных, сообщил на Международном форуме по сохранению тигра гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев."В России тигр сохранился в том числе благодаря охотникам, потому что охотникам есть, что терять, им нужен лес. Они по своей сути те же тигры. Они сталкиваются в лесу за один и тот же ресурс, и самая главная задача – то, чтобы ресурс в лесу был достаточен человеку и тигру. При столкновении они должны взаимно уважать друг друга", - сказал Арамилев на сессии "Экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра"."Моя глубокая убежденность – выживут только те тигры, которые будут панически бояться человека", - отметил Арамилев.Он пояснил, что тогда у хищника почти нет шанса на встречу с человеком, и это поможет сохранить численность.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/tigr-1814997318.html

https://ria.ru/20220728/populyatsiya-1805581045.html

россия

хабаровский край

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей арамилев, хабаровский край, амурская область, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)