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Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
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Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт
Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт
Амурский тигр в России сохранился в том числе благодаря охотникам, которые тоже заинтересованы в сохранении копытных, сообщил на Международном форуме по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-05T10:59
2022-09-08T08:23
россия
общество
сергей арамилев
хабаровский край
амурская область
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Амурский тигр в России сохранился в том числе благодаря охотникам, которые тоже заинтересованы в сохранении копытных, сообщил на Международном форуме по сохранению тигра гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев."В России тигр сохранился в том числе благодаря охотникам, потому что охотникам есть, что терять, им нужен лес. Они по своей сути те же тигры. Они сталкиваются в лесу за один и тот же ресурс, и самая главная задача – то, чтобы ресурс в лесу был достаточен человеку и тигру. При столкновении они должны взаимно уважать друг друга", - сказал Арамилев на сессии "Экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра"."Моя глубокая убежденность – выживут только те тигры, которые будут панически бояться человека", - отметил Арамилев.Он пояснил, что тогда у хищника почти нет шанса на встречу с человеком, и это поможет сохранить численность.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/tigr-1814997318.html
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россия, общество, сергей арамилев, хабаровский край, амурская область, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
Россия, Общество, Сергей Арамилев, Хабаровский край, Амурская область, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:59 05.09.2022 (обновлено: 08:23 08.09.2022)
 
Тигр в России сохранился благодаря охотникам, заявил эксперт

Глава центра "Амурский тигр" Арамилев: тигр в России сохранился благодаря охотникам

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Амурский тигр в России сохранился в том числе благодаря охотникам, которые тоже заинтересованы в сохранении копытных, сообщил на Международном форуме по сохранению тигра гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"В России тигр сохранился в том числе благодаря охотникам, потому что охотникам есть, что терять, им нужен лес. Они по своей сути те же тигры. Они сталкиваются в лесу за один и тот же ресурс, и самая главная задача – то, чтобы ресурс в лесу был достаточен человеку и тигру. При столкновении они должны взаимно уважать друг друга", - сказал Арамилев на сессии "Экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра".
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Центр "Амурский тигр" откликнулся на желание Кнайсль взять опеку над тигром
"Моя глубокая убежденность – выживут только те тигры, которые будут панически бояться человека", - отметил Арамилев.
Он пояснил, что тогда у хищника почти нет шанса на встречу с человеком, и это поможет сохранить численность.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:18Туризм
Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей
 
РоссияОбществоСергей АрамилевХабаровский крайАмурская областьДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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