https://ria.ru/20220905/teatr-1814617259.html

Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне

Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне - РИА Новости, 05.09.2022

Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне

В Московском театре Олега Табакова планируется пять премьер в новом, 37-м по счету, сезоне, сообщил художественный руководитель Владимир Машков на сборе труппы. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:48

2022-09-05T17:48

2022-09-05T18:06

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театр

театр-студия олега табакова

куда сходить

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Московском театре Олега Табакова планируется пять премьер в новом, 37-м по счету, сезоне, сообщил художественный руководитель Владимир Машков на сборе труппы.Среди них семейный проект по мотивам мультфильма "Бременские музыканты", спектакль Алены Лаптевой по произведениям Шукшина. Также вся труппа студентов Школы Табакова примет участие в работе над постановкой по мотивам пьесы Островского.Сам Машков планирует представить спектакли по мотивам пьесы Питера Шеффера "Амадей" и по произведениям братьев Тур."Следующий сезон мы уделим классике и при этом будем делать что-то новое, современное", — говорит худрук.

https://ria.ru/20220905/teatr-1814529285.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, олег табаков, василий шукшин, александр островский , театр, театр-студия олега табакова, куда сходить