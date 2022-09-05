https://ria.ru/20220905/teatr-1814617259.html
Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне
Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне - РИА Новости, 05.09.2022
Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне
В Московском театре Олега Табакова планируется пять премьер в новом, 37-м по счету, сезоне, сообщил художественный руководитель Владимир Машков на сборе труппы. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:48
2022-09-05T17:48
2022-09-05T18:06
культура
новости культуры
олег табаков
василий шукшин
александр островский
театр
театр-студия олега табакова
куда сходить
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Московском театре Олега Табакова планируется пять премьер в новом, 37-м по счету, сезоне, сообщил художественный руководитель Владимир Машков на сборе труппы.Среди них семейный проект по мотивам мультфильма "Бременские музыканты", спектакль Алены Лаптевой по произведениям Шукшина. Также вся труппа студентов Школы Табакова примет участие в работе над постановкой по мотивам пьесы Островского.Сам Машков планирует представить спектакли по мотивам пьесы Питера Шеффера "Амадей" и по произведениям братьев Тур."Следующий сезон мы уделим классике и при этом будем делать что-то новое, современное", — говорит худрук.
https://ria.ru/20220905/teatr-1814529285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, олег табаков, василий шукшин, александр островский , театр, театр-студия олега табакова, куда сходить
Культура, Новости культуры, Олег Табаков, Василий Шукшин, Александр Островский , Театр, Театр-студия Олега Табакова, куда сходить
17:48 05.09.2022 (обновлено: 18:06 05.09.2022)
Театр Табакова представит пять премьер в новом сезоне
Московский театр Олега Табакова представит пять премьер в новом сезоне, сообщил Машков
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Московском театре Олега Табакова планируется пять премьер в новом, 37-м по счету, сезоне, сообщил художественный руководитель Владимир Машков на сборе труппы.
Среди них семейный проект по мотивам мультфильма "Бременские музыканты", спектакль Алены Лаптевой по произведениям Шукшина. Также вся труппа студентов Школы Табакова примет участие в работе над постановкой по мотивам пьесы Островского.
Сам Машков планирует представить спектакли по мотивам пьесы Питера Шеффера "Амадей" и по произведениям братьев Тур.
"Следующий сезон мы уделим классике и при этом будем делать что-то новое, современное", — говорит худрук.