https://ria.ru/20220905/teatr-1814529285.html
На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы
На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы - РИА Новости, 05.09.2022
На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы
Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый международный фестиваль "Сверкающие грани театра", сообщила журналистам министр культуры и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:49
2022-09-05T13:49
2022-09-05T14:03
культура
новости культуры
дмитрий харатьян
европа
швеция
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театр
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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый международный фестиваль "Сверкающие грани театра", сообщила журналистам министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина.Они проведут мастер-классы. Открытие смотра состоится в ледовом дворце "Кузбасс" 10 сентября. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.В мероприятии участвуют как профессиональные коллективы, так и студенческие, школьные, инклюзивные театры, а также студии со всей страны. Фестиваль продлится до 30 октября.
https://ria.ru/20220902/premiya-1814034536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий харатьян, европа, швеция, италия, франция, театр
Культура, Новости культуры, Дмитрий Харатьян, Европа, Швеция, Италия, Франция, Театр
13:49 05.09.2022 (обновлено: 14:03 05.09.2022)
На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы
Критики из Швеции, Италии и Франции приедут на смотр "Сверкающие грани театра" в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый международный фестиваль "Сверкающие грани театра", сообщила журналистам министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина.
Они проведут мастер-классы.
Открытие смотра состоится в ледовом дворце "Кузбасс" 10 сентября. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.
В мероприятии участвуют как профессиональные коллективы, так и студенческие, школьные, инклюзивные театры, а также студии со всей страны.
Фестиваль продлится до 30 октября.