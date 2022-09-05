https://ria.ru/20220905/teatr-1814529285.html

На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы

На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы - РИА Новости, 05.09.2022

На театральный фестиваль в Кузбассе приедут критики из Европы

Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый международный фестиваль "Сверкающие грани театра", сообщила журналистам министр культуры и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:49

2022-09-05T13:49

2022-09-05T14:03

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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый международный фестиваль "Сверкающие грани театра", сообщила журналистам министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина.Они проведут мастер-классы. Открытие смотра состоится в ледовом дворце "Кузбасс" 10 сентября. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.В мероприятии участвуют как профессиональные коллективы, так и студенческие, школьные, инклюзивные театры, а также студии со всей страны. Фестиваль продлится до 30 октября.

https://ria.ru/20220902/premiya-1814034536.html

европа

швеция

италия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий харатьян, европа, швеция, италия, франция, театр