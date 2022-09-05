https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html
В Японии пострадали четыре человека из-за тайфуна "Хиннамнор"
В Японии пострадали четыре человека из-за тайфуна "Хиннамнор" - РИА Новости, 05.09.2022
В Японии пострадали четыре человека из-за тайфуна "Хиннамнор"
Четыре человека пострадали в Японии из-за сильного тайфуна "Хиннамнор", которому в Японии присвоен порядковый номер 11, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:14
2022-09-05T09:14
2022-09-05T09:14
в мире
япония
хиросима (префектура)
окинава
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ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в Японии из-за сильного тайфуна "Хиннамнор", которому в Японии присвоен порядковый номер 11, сообщил телеканал NHK.В самой южной префектуре Японии Окинаве из-за тайфуна пострадали четыре человека. Одна из женщин получила травму головы, с кровотечением она доставлена в больницу. Травмы остальных оцениваются как легкие.Ранее сообщалось, что из-за тайфуна на юге Японии отменен 51 авиарейс, во вторник будет прекращено движение скоростных электропоездов Синкансэн на участве Хаката – Хиросима.В ближайшие 24 часа на Кюсю ожидается до 120-180 миллиметров осадков, а за 24 часа с вечера понедельника - на Сикоку до 300-400 миллиметров осадков, на севере и юге Кисю – до 200-300 миллиметров осадков.В настоящее время тайфун находится в Восточно-Китайском море и движется на северо-восток. Во вторник тайфун подойдет к острову Кюсю и может затронуть районы Западной Японии. Во вторник и среду, как ожидается, тайфун пройдет к Южной Корее и Приморью.Давление в центре тайфуна, получившего свое название от провинции в Лаосе, составляет 950 гектопаскалей, скорость ветра в центре 40 метров в секунду, при порывах до 60.
https://ria.ru/20220904/tayfun-1814337310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хиросима (префектура), окинава
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Окинава
В Японии пострадали четыре человека из-за тайфуна "Хиннамнор"
В Японии из-за тайфуна "Хиннамнор" пострадали четыре человека, одного госпитализировали