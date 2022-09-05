https://ria.ru/20220905/tanki-1814620303.html

Глава АдГ призвал власти Германии отказаться от поставок танков Украине

Глава АдГ призвал власти Германии отказаться от поставок танков Украине - РИА Новости, 05.09.2022

Глава АдГ призвал власти Германии отказаться от поставок танков Украине

Поставки немецких танков Leopard 2 Киеву приведут к эскалации конфликта на Украине, а также к усилению экономической войны, считает сопредседатель оппозиционной РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:07

2022-09-05T17:07

2022-09-05T17:55

в мире

тино крупалла

германия

украина

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Поставки немецких танков Leopard 2 Киеву приведут к эскалации конфликта на Украине, а также к усилению экономической войны, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье обратился с просьбой о поставке боевых танков Leopard 2 и предложил пути, по которым Германия могла бы осуществить эти поставки Киеву."Германия не должна поставлять Украине боевые танки. Поставка этого наступательного вооружения втянет Германию в войну еще глубже. Это также приведет к усилению экономической войны. Канцлер Шольц должен наконец набраться мужества и выступить за деэскалацию и мирное решение. Для этого ему срочно нужно посадить на цепь своего министра иностранных дел, разжигающего войну", — заявил Крупалла.Его слова приводятся в сообщении АдГ.

https://ria.ru/20220905/es-1814412511.html

https://ria.ru/20220905/vsu-1814590240.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тино крупалла, германия, украина, альтернатива для германии (партия)