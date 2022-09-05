https://ria.ru/20220905/tailand-1814428696.html

В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ

В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022

В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ

В Таиланде обитает порядка 150-180 амурских тигров, популяция стабильная и даже несколько увеличивается, заявил представитель министерства природных ресурсов и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:02

2022-09-05T07:02

2022-09-05T07:02

таиланд

владивосток

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

в мире

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. В Таиланде обитает порядка 150-180 амурских тигров, популяция стабильная и даже несколько увеличивается, заявил представитель министерства природных ресурсов и окружающей среды Королевства Таиланд Сомпхот Дуангчантрасири на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке."Популяция достаточно стабильная и даже несколько увеличивается. Мы надеемся, что нам удастся сохранить все эти цифры", - добавил он.По его словам, одной из угроз для амурского тигра остается отсутствие кормовой базы на некоторых лесных территориях Таиланда.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/reintroduktsiya-1814428080.html

таиланд

владивосток

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

таиланд, владивосток, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), в мире, вэф-2022