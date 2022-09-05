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В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
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В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ
В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ
В Таиланде обитает порядка 150-180 амурских тигров, популяция стабильная и даже несколько увеличивается, заявил представитель министерства природных ресурсов и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:02
2022-09-05T07:02
таиланд
владивосток
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. В Таиланде обитает порядка 150-180 амурских тигров, популяция стабильная и даже несколько увеличивается, заявил представитель министерства природных ресурсов и окружающей среды Королевства Таиланд Сомпхот Дуангчантрасири на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке."Популяция достаточно стабильная и даже несколько увеличивается. Мы надеемся, что нам удастся сохранить все эти цифры", - добавил он.По его словам, одной из угроз для амурского тигра остается отсутствие кормовой базы на некоторых лесных территориях Таиланда.Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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таиланд, владивосток, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), в мире, вэф-2022
Таиланд, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), В мире, ВЭФ-2022
07:02 05.09.2022
 
В Таиланде обитает порядка 150 – 180 амурских тигров, заявили на ВЭФ

Представитель Таиланда Дуангчантрасири: в стране обитает порядка 150 – 180 амурских тигров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), 5 сен – РИА Новости. В Таиланде обитает порядка 150-180 амурских тигров, популяция стабильная и даже несколько увеличивается, заявил представитель министерства природных ресурсов и окружающей среды Королевства Таиланд Сомпхот Дуангчантрасири на II международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке.
"Если мы посмотрим на число в 2022 году, то цифры представлены, это порядка 150-180 животных", - сказал Дуангчантрасири.
"Популяция достаточно стабильная и даже несколько увеличивается. Мы надеемся, что нам удастся сохранить все эти цифры", - добавил он.
По его словам, одной из угроз для амурского тигра остается отсутствие кормовой базы на некоторых лесных территориях Таиланда.
Второй международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад в 2010 году, так же, в год тигра по Восточному календарю.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:45
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республике
 
ТаиландВладивостокДальневосточный федеральный университетРусский (остров)В миреВЭФ-2022
 
 
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