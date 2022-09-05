https://ria.ru/20220905/sud-1814580306.html
Суд в Минске приговорил Костусева и Федуту к десяти годам колонии
Суд в Минске приговорил Костусева и Федуту к десяти годам колонии - РИА Новости, 05.09.2022
Суд в Минске приговорил Костусева и Федуту к десяти годам колонии
Минский областной суд приговорил политологов Григория Костусева и Александра Федуту к 10 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:35
2022-09-05T15:35
2022-09-05T17:12
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минск
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МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Минский областной суд приговорил политологов Григория Костусева и Александра Федуту к 10 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата власти, сообщает агентство Sputnik Беларусь."Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота в Беларуси. Минский суд назначил Григорию Костусеву — 10 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства.Ранее Костусев отметил, что он не давал согласия на участие в заговоре, отказался признавать свою вину и попросил учесть при назначении наказания, что у него серьезное заболевание.Также, пишет агентство, суд огласил обвинительный приговор в отношении политолога Федуты по делу о попытке госпереворота в Беларуси. "Минский суд назначил Александру Федуте— 10 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства. Сам Федута настаивал, что заговор стал результатом оперативного эксперимента, поэтому он должен быть оправдан.В агентстве со ссылкой на решение суда также сообщили, что проходящих по делу Ольгу Голубович и Дениса Кравчука приговорили к 2,5 годам лишения свободы.Решение суда первой инстанции неокончательное и может быть обжаловано или опротестовано в установленном порядке.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
https://ria.ru/20220905/belorussiya-1814572884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск, сша, минский областной суд
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, США, Минский областной суд
15:35 05.09.2022 (обновлено: 17:12 05.09.2022)
Суд в Минске приговорил Костусева и Федуту к десяти годам колонии
Суд в Минске приговорил политологов Костусева и Федуту к десяти годам колонии
МИНСК, 5 сен - РИА Новости.
Минский областной суд приговорил политологов Григория Костусева и Александра Федуту к 10 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата власти, сообщает
агентство Sputnik Беларусь.
"Суд огласил обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота в Беларуси. Минский суд назначил Григорию Костусеву — 10 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства.
Ранее Костусев отметил, что он не давал согласия на участие в заговоре, отказался признавать свою вину и попросил учесть при назначении наказания, что у него серьезное заболевание.
Также, пишет агентство, суд огласил обвинительный приговор в отношении политолога Федуты по делу о попытке госпереворота в Беларуси. "Минский суд назначил Александру Федуте— 10 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале агентства. Сам Федута настаивал, что заговор стал результатом оперативного эксперимента, поэтому он должен быть оправдан.
В агентстве со ссылкой на решение суда также сообщили, что проходящих по делу Ольгу Голубович и Дениса Кравчука приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
Решение суда первой инстанции неокончательное и может быть обжаловано или опротестовано в установленном порядке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.