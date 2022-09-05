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Директор хабаровской турфирмы пойдет под суд за гибель женщины на сплаве - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Директор хабаровской турфирмы пойдет под суд за гибель женщины на сплаве
Директор хабаровской турфирмы пойдет под суд за гибель женщины на сплаве - РИА Новости, 05.09.2022
Директор хабаровской турфирмы пойдет под суд за гибель женщины на сплаве
Руководителя турфирмы в Хабаровске будут судить за гибель женщины во время сплава по горной реке Катэн, сообщили в следственном управлении СК по Хабаровскому... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:11
2022-09-05T15:11
туризм
происшествия
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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туризм
новости - туризм
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ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Руководителя турфирмы в Хабаровске будут судить за гибель женщины во время сплава по горной реке Катэн, сообщили в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО."Туристская группа не была подготовлена к прохождению маршрута, не был проведен должным образом инструктаж, не отработаны основные техприемы управления судном. Во время сплава ухудшилась погода. Один из рафтов столкнулся с деревом, перевернулся, и девять участников оказались в воде. В результате 48-летняя женщина утонула", — рассказали в пресс-службе.По данным следствия, фирма предоставляла услуги по водному туризму. В начале июня прошлого года 16 человек на двух рафтах сплавлялись по реке Катэн. Для их сопровождения директор компании привлекла своего супруга, который не соответствовал профстандарту инструктора-проводника, не проходил обучение и переподготовку.Расследование уголовного дела по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) завершено. Дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения. Отмечается, что обвиняемая вину признала частично.
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происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), туристы, Туризм, Новости - Туризм
15:11 05.09.2022
 
Директор хабаровской турфирмы пойдет под суд за гибель женщины на сплаве

Директора турфирмы в Хабаровске будут судить за гибель женщины во время сплава по реке

© Depositphotos / alexshumanРафтинг
Рафтинг - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Depositphotos / alexshuman
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ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Руководителя турфирмы в Хабаровске будут судить за гибель женщины во время сплава по горной реке Катэн, сообщили в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"Туристская группа не была подготовлена к прохождению маршрута, не был проведен должным образом инструктаж, не отработаны основные техприемы управления судном. Во время сплава ухудшилась погода. Один из рафтов столкнулся с деревом, перевернулся, и девять участников оказались в воде. В результате 48-летняя женщина утонула", — рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, фирма предоставляла услуги по водному туризму. В начале июня прошлого года 16 человек на двух рафтах сплавлялись по реке Катэн. Для их сопровождения директор компании привлекла своего супруга, который не соответствовал профстандарту инструктора-проводника, не проходил обучение и переподготовку.
Расследование уголовного дела по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) завершено. Дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения. Отмечается, что обвиняемая вину признала частично.
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