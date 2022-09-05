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США не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией, заявил посол

США не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией, заявил посол - РИА Новости, 05.09.2022

США не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией, заявил посол

Судя по заявлениям американских властей, США не заинтересованы в полном разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:40

2022-09-05T17:40

2022-09-05T17:40

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Судя по заявлениям американских властей, США не заинтересованы в полном разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Если судить по заявлениям представителей администрации, то американская сторона не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи ", - сказал дипломат в интервью "Российской газете".Тем временем, отметил Антонов, "конгрессмены продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии, требуя от госдепартамента признать нашу страну "государством-спонсором терроризма" и грозятся принять на этот счет отдельный закон"."Такая мера предусматривает возможность применения серьезных экономических санкций, вплоть до конфискации госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается", - пояснил он.Последний телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся в конце июля. Как заявили в российском дипведомстве, в ходе беседы, состоявшейся по инициативе американцев, стороны обсудили двусторонние отношения РФ и США, которые остро нуждаются в нормализации. В то же время в Белом доме сообщили, что планов организовать разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет.

https://ria.ru/20220904/sallivan-1814399195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, анатолий антонов, в мире