https://ria.ru/20220905/spetsoperatsiya-1814563919.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:57
2022-09-05T15:57
2022-09-05T15:57
инфографика
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. Пресечены попытки ВСУ закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Противник потерял здесь более 220 военнослужащих, 26 бронемашин и девять пикапов с пулеметами.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы шесть пунктов управления, 152 района скопления живой силы и техники, 48 артиллерийских подразделений, семь складов вооружения и боеприпасов. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, пять беспилотников, 34 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотников, 372 зенитных ракетных комплекса, 825 реактивных систем залпового огня, 4822 танка и другие бронемашины, 3368 орудий полевой артиллерии и 5304 единицы автомобильной техники.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 сентября 2022 года
Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. Пресечены попытки ВСУ закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Противник потерял здесь более 220 военнослужащих, 26 бронемашин и девять пикапов с пулеметами.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы шесть пунктов управления, 152 района скопления живой силы и техники, 48 артиллерийских подразделений, семь складов вооружения и боеприпасов. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, пять беспилотников, 34 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотников, 372 зенитных ракетных комплекса, 825 реактивных систем залпового огня, 4822 танка и другие бронемашины, 3368 орудий полевой артиллерии и 5304 единицы автомобильной техники.