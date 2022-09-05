https://ria.ru/20220905/spasateli-1814418439.html

Спасатели вылетели к вулкану Ключевская сопка, где погибли восемь туристов

Спасатели вылетели к вулкану Ключевская сопка, где погибли восемь туристов - РИА Новости, 05.09.2022

Спасатели вылетели к вулкану Ключевская сопка, где погибли восемь туристов

Спасатели на Камчатке в четвертый раз вылетели к вулкану Ключевская сопка на Камчатке, где находится группа туристов, в которой погибли восемь человек, сообщили РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T02:48

2022-09-05T02:48

2022-09-05T10:35

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Спасатели на Камчатке в четвертый раз вылетели к вулкану Ключевская сопка на Камчатке, где находится группа туристов, в которой погибли восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО и ЧС".Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника скончались еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.Наземная группировка добралась на высоту 1400 метров, где будет развернут базовый лагерь для помощи спасателям и туристам."Два человека остаются на высоте более 4100 метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров", – сказали в ведомстве.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220904/kamchatka-1814330942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край, новости - туризм