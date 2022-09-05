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Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2022
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Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2022
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях
Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:07
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общество
технологии
россия
вконтакте
одноклассники
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.
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общество, технологии, россия, вконтакте, одноклассники
Общество, Технологии, Россия, ВКонтакте, Одноклассники
10:07 05.09.2022 (обновлено: 10:16 05.09.2022)
 
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях

Правительство обязало органы власти с 1 декабря вести аккаунты в "Одноклассниках" и ВК

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"", - говорится в сообщении.
Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.
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