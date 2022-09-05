https://ria.ru/20220905/sotsseti-1814452874.html
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2022
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях
Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:07
2022-09-05T10:07
2022-09-05T10:16
общество
технологии
россия
вконтакте
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.
https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813985713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7d9caeee8fb98e400fddf7d5f0f6175f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, вконтакте, одноклассники
Общество, Технологии, Россия, ВКонтакте, Одноклассники
10:07 05.09.2022 (обновлено: 10:16 05.09.2022)
Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях
Правительство обязало органы власти с 1 декабря вести аккаунты в "Одноклассниках" и ВК