https://ria.ru/20220905/sotsseti-1814452874.html

Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях

Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2022

Правительство обязало органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях

Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:07

2022-09-05T10:07

2022-09-05T10:16

общество

технологии

россия

вконтакте

одноклассники

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство определило соцсети, где органы власти с 1 декабря будут обязаны вести официальные аккаунты, - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Предполагается, что госучреждения будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.

https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813985713.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, технологии, россия, вконтакте, одноклассники