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Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи - РИА Новости, 05.09.2022
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи
Президент России Владимир Путин рекомендовал Счетной палате и "Народному фронту" до 15 марта 2023 года проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:47
2022-09-05T12:47
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Счетной палате и "Народному фронту" до 15 марта 2023 года проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи и представить предложения, следует из поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованных на сайте Кремля."Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации и Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности и представить предложения по его дальнейшему развитию", - говорится в документе.Срок исполнения – 15 марта 2023 года.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
12:47 05.09.2022
 
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи

Путин рекомендовал Счетной палате проанализировать результативность оказания соцпомощи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Счетной палате и "Народному фронту" до 15 марта 2023 года проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи и представить предложения, следует из поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованных на сайте Кремля.
"Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации и Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности и представить предложения по его дальнейшему развитию", - говорится в документе.
Срок исполнения – 15 марта 2023 года.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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