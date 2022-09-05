https://ria.ru/20220905/sotspomosch-1814515957.html
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи - РИА Новости, 05.09.2022
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи
Президент России Владимир Путин рекомендовал Счетной палате и "Народному фронту" до 15 марта 2023 года проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:47
2022-09-05T12:47
2022-09-05T12:47
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Счетной палате и "Народному фронту" до 15 марта 2023 года проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи и представить предложения, следует из поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованных на сайте Кремля."Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации и Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности и представить предложения по его дальнейшему развитию", - говорится в документе.Срок исполнения – 15 марта 2023 года.
https://ria.ru/20220902/donbass-1814040228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рекомендовал проанализировать результативность оказания соцпомощи
Путин рекомендовал Счетной палате проанализировать результативность оказания соцпомощи