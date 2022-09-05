https://ria.ru/20220905/skulptura-1814635442.html

В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре

В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре - РИА Новости, 05.09.2022

В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре

В Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе Русского музея. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:49

2022-09-05T17:49

2022-09-05T19:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. В Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе Русского музея."Скульптура Летнего сада "Петрония Прима, жена императора Виттелия" (копия, изготовлена в 2009-2010 гг.) пострадала от рук вандалов. В настоящее время служба безопасности Летнего сада проводит проверку", - говорится в сообщении пресс-службы музея.В группе ВКонтакте "Сады Русского музея" отмечается, что неизвестный нарисовал скульптуре глаза."Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду - это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного - непростое дело", - добавляется в сообщении.В Русском музее сообщили, что реставраторы уже осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий, специалисты уже начали работу по очистке.

https://ria.ru/20220829/sud-1812798930.html

https://ria.ru/20220830/kholokost-1813271542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, происшествия, русский музей, новости культуры