Рейтинг@Mail.ru
В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220905/skulptura-1814635442.html
В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре
В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре - РИА Новости, 05.09.2022
В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре
В Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе Русского музея. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:49
2022-09-05T19:00
санкт-петербург
россия
происшествия
русский музей
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814631195_0:101:1919:1180_1920x0_80_0_0_9a645e0b5e0bdef910505f4f905ac74a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. В Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе Русского музея."Скульптура Летнего сада "Петрония Прима, жена императора Виттелия" (копия, изготовлена в 2009-2010 гг.) пострадала от рук вандалов. В настоящее время служба безопасности Летнего сада проводит проверку", - говорится в сообщении пресс-службы музея.В группе ВКонтакте "Сады Русского музея" отмечается, что неизвестный нарисовал скульптуре глаза."Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду - это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного - непростое дело", - добавляется в сообщении.В Русском музее сообщили, что реставраторы уже осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий, специалисты уже начали работу по очистке.
https://ria.ru/20220829/sud-1812798930.html
https://ria.ru/20220830/kholokost-1813271542.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814631195_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_3a95d4453bda02792c5b96e8582408d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, происшествия, русский музей, новости культуры
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия, Русский музей, Культура, Новости культуры
17:49 05.09.2022 (обновлено: 19:00 05.09.2022)
 
В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре

В Петербурге проводят проверку из-за нарисованных глаз на копии скульптуры в Летнем саду

© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Копия скульптуры Петрония Прима, жена императора Вителлия в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Сады Русского музея
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. В Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе Русского музея.
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Копия скульптуры Петрония Прима, жена императора Вителлия в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
1 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Копия скульптуры Петрония Прима, жена императора Вителлия в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
2 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Копия скульптуры Петрония Прима, жена императора Вителлия в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
3 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
1 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
2 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
3 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
"Скульптура Летнего сада "Петрония Прима, жена императора Виттелия" (копия, изготовлена в 2009-2010 гг.) пострадала от рук вандалов. В настоящее время служба безопасности Летнего сада проводит проверку", - говорится в сообщении пресс-службы музея.
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин Центре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 09:15Культура
Охраннику, испортившему картину ученицы Малевича, назначили лечение
В группе ВКонтакте "Сады Русского музея" отмечается, что неизвестный нарисовал скульптуре глаза.
"Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду - это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного - непростое дело", - добавляется в сообщении.
В Русском музее сообщили, что реставраторы уже осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий, специалисты уже начали работу по очистке.
11 ноября 2021 года 23-летний ранее судимый волгоградец нанес оскорбительные надписи на памятный знак жертвам Холокоста в Волгограде
30 августа, 20:42
Осквернившему памятник жертвам холокоста волгоградцу вынесли приговор
 
КультураСанкт-ПетербургРоссияПроисшествияРусский музейНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала