17:49 05.09.2022 (обновлено: 19:00 05.09.2022)
В Летнем саду проводят проверку из-за нарисованных глаз на скульптуре
В Петербурге проводят проверку из-за нарисованных глаз на копии скульптуры в Летнем саду
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. В Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе Русского музея.
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
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Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
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Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
3 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
1 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
2 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
3 из 3
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
© Фото : Сады Русского музея
"Скульптура Летнего сада "Петрония Прима, жена императора Виттелия" (копия, изготовлена в 2009-2010 гг.) пострадала от рук вандалов. В настоящее время служба безопасности Летнего сада проводит проверку", - говорится в сообщении пресс-службы музея.
В группе ВКонтакте "Сады Русского музея" отмечается, что неизвестный нарисовал скульптуре глаза.
"Возможно, злоумышленнику показалось это смешной шуткой. Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду - это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного - непростое дело", - добавляется в сообщении.
В Русском музее сообщили, что реставраторы уже осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий, специалисты уже начали работу по очистке.