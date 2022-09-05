https://ria.ru/20220905/shkoly-1814599849.html

В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ

В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ - РИА Новости, 05.09.2022

В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ

В Северной Осетии (РСО – Алания) к началу учебного года открыли несколько новых школ, говорится в сообщении на официальном портале республики. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:14

2022-09-05T16:14

2022-09-05T16:14

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

беслан

россия

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Северной Осетии (РСО – Алания) к началу учебного года открыли несколько новых школ, говорится в сообщении на официальном портале республики.5 сентября в регионе торжественно открыли ряд новых общеобразовательных учреждений: в Беслане открыли школу N2, рассчитанную на 550 мест; в с. Чермен – школу N4 на 360 ученических мест; в с. Ногир – после масштабной реконструкции открыли школу на 440 мест. После капитального ремонта также открылись Республиканский физико-математический лицей-интернат, гимназия N4 и школа N39.Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы N2 в Беслане."Я хочу пожелать нашим детям, чтобы они научились в этой новой школе всем тем важным вещам, которые в будущем им потребуются в жизни. Беслан многое пережил. В этом году мы сделали всё, чтобы мероприятия социально-экономического развития Беслана были обеспечены и выполнены. На следующий год все вопросы решены, президентом РФ дано прямое поручение – все мероприятия социально-экономического развития Беслана должны быть обеспечены внеочередным и полным финансированием. Будем уделять большое внимание и другим районам Северной Осетии. До 2025 года мы капитально отремонтируем все школы республики. Сделаем всё, чтобы в наших школах был высокий уровень образования", – сказал Меняйло.Общеобразовательная школа построена в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие СКФО", которую курирует Минэкономразвития.В с. Ногир Пригородного района прошла торжественная церемония открытия после реконструкции старейшего учебного заведения села – средней общеобразовательной школы N1 на 440 учеников. В мероприятии принял участие Председатель Правительства РСО–Алания Борис Джанаев.Он также отметил, что в этот день новые и капитально отремонтированные школы открываются во многих районах нашей республики, что, безусловно, качественно повлияет на уровень образования.

https://ria.ru/20211216/byust-1764075954.html

https://ria.ru/20211209/shkola-1762944077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей меняйло, беслан, россия, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика северная осетия - алания