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В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ - РИА Новости, 05.09.2022
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Республика Северная Осетия - Алания
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В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ - РИА Новости, 05.09.2022
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ
В Северной Осетии (РСО – Алания) к началу учебного года открыли несколько новых школ, говорится в сообщении на официальном портале республики. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:14
2022-09-05T16:14
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
беслан
россия
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Северной Осетии (РСО – Алания) к началу учебного года открыли несколько новых школ, говорится в сообщении на официальном портале республики.5 сентября в регионе торжественно открыли ряд новых общеобразовательных учреждений: в Беслане открыли школу N2, рассчитанную на 550 мест; в с. Чермен – школу N4 на 360 ученических мест; в с. Ногир – после масштабной реконструкции открыли школу на 440 мест. После капитального ремонта также открылись Республиканский физико-математический лицей-интернат, гимназия N4 и школа N39.Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы N2 в Беслане."Я хочу пожелать нашим детям, чтобы они научились в этой новой школе всем тем важным вещам, которые в будущем им потребуются в жизни. Беслан многое пережил. В этом году мы сделали всё, чтобы мероприятия социально-экономического развития Беслана были обеспечены и выполнены. На следующий год все вопросы решены, президентом РФ дано прямое поручение – все мероприятия социально-экономического развития Беслана должны быть обеспечены внеочередным и полным финансированием. Будем уделять большое внимание и другим районам Северной Осетии. До 2025 года мы капитально отремонтируем все школы республики. Сделаем всё, чтобы в наших школах был высокий уровень образования", – сказал Меняйло.Общеобразовательная школа построена в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие СКФО", которую курирует Минэкономразвития.В с. Ногир Пригородного района прошла торжественная церемония открытия после реконструкции старейшего учебного заведения села – средней общеобразовательной школы N1 на 440 учеников. В мероприятии принял участие Председатель Правительства РСО–Алания Борис Джанаев.Он также отметил, что в этот день новые и капитально отремонтированные школы открываются во многих районах нашей республики, что, безусловно, качественно повлияет на уровень образования.
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сергей меняйло, беслан, россия, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика северная осетия - алания
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Беслан, Россия, Общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Республика Северная Осетия - Алания
16:14 05.09.2022
 

В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ

© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Главы и Правительства РСО-АланияВ Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Главы и Правительства РСО-Алания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Северной Осетии (РСО – Алания) к началу учебного года открыли несколько новых школ, говорится в сообщении на официальном портале республики.
5 сентября в регионе торжественно открыли ряд новых общеобразовательных учреждений: в Беслане открыли школу N2, рассчитанную на 550 мест; в с. Чермен – школу N4 на 360 ученических мест; в с. Ногир – после масштабной реконструкции открыли школу на 440 мест. После капитального ремонта также открылись Республиканский физико-математический лицей-интернат, гимназия N4 и школа N39.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Главы и Правительства РСО-АланияВ Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Главы и Правительства РСО-Алания
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы N2 в Беслане.
"Я хочу пожелать нашим детям, чтобы они научились в этой новой школе всем тем важным вещам, которые в будущем им потребуются в жизни. Беслан многое пережил. В этом году мы сделали всё, чтобы мероприятия социально-экономического развития Беслана были обеспечены и выполнены. На следующий год все вопросы решены, президентом РФ дано прямое поручение – все мероприятия социально-экономического развития Беслана должны быть обеспечены внеочередным и полным финансированием. Будем уделять большое внимание и другим районам Северной Осетии. До 2025 года мы капитально отремонтируем все школы республики. Сделаем всё, чтобы в наших школах был высокий уровень образования", – сказал Меняйло.
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Общеобразовательная школа построена в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие СКФО", которую курирует Минэкономразвития.
В с. Ногир Пригородного района прошла торжественная церемония открытия после реконструкции старейшего учебного заведения села – средней общеобразовательной школы N1 на 440 учеников. В мероприятии принял участие Председатель Правительства РСО–Алания Борис Джанаев.
"Историческое здание школы представляет особую ценность для всего Пригородного района. Сегодня оно стало больше и намного функциональнее. Кроме современных учебных классов, столовой, актового зала, на территории учебного заведения появились новые спортивные площадки. Важно, что теперь учащиеся будут получать знания в современных и прогрессивных условиях", - заявил Джанаев.
Он также отметил, что в этот день новые и капитально отремонтированные школы открываются во многих районах нашей республики, что, безусловно, качественно повлияет на уровень образования.
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Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоБесланРоссияОбществоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
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