https://ria.ru/20220905/shengenskievizy-1814640583.html

Еврокомиссия опровергла информацию о 12 миллионах шенгенских виз у россиян

Еврокомиссия опровергла информацию о 12 миллионах шенгенских виз у россиян - РИА Новости, 05.09.2022

Еврокомиссия опровергла информацию о 12 миллионах шенгенских виз у россиян

Представитель Еврокомиссии по внутренним делам Анитта Хиппер опровергла утверждения МИД Латвии о наличии у россиян 12 миллионов многократных шенгенских виз,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:57

2022-09-05T18:57

2022-09-05T19:32

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Представитель Еврокомиссии по внутренним делам Анитта Хиппер опровергла утверждения МИД Латвии о наличии у россиян 12 миллионов многократных шенгенских виз, сообщает Politico.По состоянию на начало сентября у россиян насчитывалось 963 189 разрешений на въезд, уточнила она.Сторонники более жестких мер в отношении Москвы настаивают на том, что решение об отмене упрощенного режима выдачи виз должно быть только первым шагом, пишет издание.В конце августа глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных россиянам, "невозможно ни юридически, ни технически". Исходя из этого, Рига вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

https://ria.ru/20220904/vizy-1814291944.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

эдгарс ринкевичс, россия, латвия, еврокомиссия, евросоюз, виза, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, туристы