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Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном

Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном - РИА Новости, 31.08.2022

Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном

На совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам, заявил глава МИД РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:29

2022-08-31T21:29

2022-08-31T21:29

туризм

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евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса", - цитирует Ринкевичса агентство LETA.По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, на поиск решений может уйти несколько недель. "Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России", - приводит его слова сайт литовского МИД.В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.

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