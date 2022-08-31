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Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном
Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном - РИА Новости, 31.08.2022
Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном
На совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам, заявил глава МИД РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:29
2022-08-31T21:29
туризм
в мире
жозеп боррель
россия
латвия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса", - цитирует Ринкевичса агентство LETA.По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, на поиск решений может уйти несколько недель. "Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России", - приводит его слова сайт литовского МИД.В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
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в мире, жозеп боррель, россия, латвия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Латвия, Литва, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
21:29 31.08.2022
 
Латвия, Литва, Эстония и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгеном

МИД Латвии: страны Балтии и Польша могут запретить въезд россиянам с шенгенскими визами

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса", - цитирует Ринкевичса агентство LETA.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.
По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, на поиск решений может уйти несколько недель. "Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России", - приводит его слова сайт литовского МИД.
В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
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