https://ria.ru/20220905/sbu-1814571078.html

СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области

СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022

СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области

Служба безопасности Украины заявила в понедельник об аресте активов компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:10

2022-09-05T15:10

2022-09-05T15:10

в мире

владимир сальдо

украина

херсонская область

служба безопасности украины

житомирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник об аресте активов компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо."В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья …Владимира Сальдо. Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/vagony-1814125665.html

украина

херсонская область

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир сальдо, украина, херсонская область , служба безопасности украины, житомирская область