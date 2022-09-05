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СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022
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СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области
СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022
СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области
Служба безопасности Украины заявила в понедельник об аресте активов компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:10
2022-09-05T15:10
в мире
владимир сальдо
украина
херсонская область
служба безопасности украины
житомирская область
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник об аресте активов компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо."В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья …Владимира Сальдо. Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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украина
херсонская область
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в мире, владимир сальдо, украина, херсонская область , служба безопасности украины, житомирская область
В мире, Владимир Сальдо, Украина, Херсонская область , Служба безопасности Украины, Житомирская область
15:10 05.09.2022
 
СБУ арестовала активы компании, связанной с главой Херсонской области

На Украине арестовали активы компании, связанной с семьей главы Херсонской области Сальдо

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник об аресте активов компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья …Владимира Сальдо. Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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В миреВладимир СальдоУкраинаХерсонская областьСлужба безопасности УкраиныЖитомирская область
 
 
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